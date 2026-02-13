Putin ponižen: Ruski komentator dao rijetku ocjenu rata – „Raspast ćemo se“

Vladimir Putin našao se u neugodnoj situaciji nakon što je ruski komentator na televiziji izjavio da Kremlj još uvijek ne pobjeđuje u njegovom nezakonitom ratu punog opsega protiv Ukrajine. Gostujući u talk showu „The Meeting Place“ na kanalu NTV, u vlasništvu Gazprom Medije, dokumentarist Vadim Gasanov otvoreno je rekao da se Ukrajina „uspješno odupire“.
1,2 milijuna žrtava s ruske strane?
Prije nego što je 2022. pokrenuo rat protiv Ukrajine, mnogi međunarodni analitičari smatrali su da će se Ukrajina brzo slomiti ili pružiti ograničen otpor. No pokazalo se suprotno – Rusija ostvaruje ograničene teritorijalne dobitke uz goleme ljudske gubitke. Od veljače 2022. procjenjuje se da su ruske snage pretrpjele gotovo 1,2 milijuna žrtava, više nego bilo koja velika sila u bilo kojem ratu od Drugog svjetskog rata. Rusija, poput Ukrajine, ne objavljuje službene podatke o ratnim gubicima.
Gasanov je rekao: „Ukrajinska vojska nije uništena, nije kapitulirala.“
Dodao je kako „Ukrajina kao država ima sve mogućnosti nastaviti otpor i uspješno se odupire“.
Ruske snage u svojim najistaknutijim ofenzivama napreduju između skromnih 15 i 70 metara dnevno – sporije nego u gotovo svakoj velikoj ofenzivnoj kampanji u proteklom stoljeću, piše britanski Express.
"Ukrajina nije poražena"
Izražavajući očitu kritiku načina na koji se rat odvija za Rusiju, Gasanov smatra da Ukrajina vidi kako Moskva „ima velike poteškoće na bojištu“ te da Rusiji prijeti „raspad“.
Nastavio je: „Ukrajina ponovno nije poražena. Štoviše, ukrajinsko društvo, bez obzira na to što se o njemu piše, 82 posto želi da sukob završi.
„Ljudi, ukrajinsko društvo vjeruje da će se, ako izvrše još malo pritiska, Rusija raspasti.“
Samo dan ranije, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je da Putin „pokušava slomiti narod Ukrajine“.
Rekao je: „Predsjednik Putin pokušava slomiti ukrajinski narod, nadajući se da će oslabiti njihovu odlučnost. No Ukrajina i ukrajinski narod uvijek su iznova pokazali da ih se ne može slomiti.“
Dodao je kako Ukrajina „ne može sama izdržati ovu borbu niti osigurati mir“.
Sinoć su se u Kijevu čule eksplozije dok su ruske bespilotne letjelice tipa Shahed napale grad, prema pisanju Kyiv Independenta.
Zbog ruskih napada oko 2.600 stambenih zgrada ostalo je bez grijanja.
