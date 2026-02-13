Putin ponižen: Ruski komentator dao rijetku ocjenu rata – „Raspast ćemo se“

Prije nego što je 2022. pokrenuo rat protiv Ukrajine, mnogi međunarodni analitičari smatrali su da će se Ukrajina brzo slomiti ili pružiti ograničen otpor. No pokazalo se suprotno – Rusija ostvaruje ograničene teritorijalne dobitke uz goleme ljudske gubitke. Od veljače 2022. procjenjuje se da su ruske snage pretrpjele gotovo 1,2 milijuna žrtava, više nego bilo koja velika sila u bilo kojem ratu od Drugog svjetskog rata. Rusija, poput Ukrajine, ne objavljuje službene podatke o ratnim gubicima.