MAPA / Sprema se nova ofenziva Rusije, za glavni udar spremno 100.000 vojnika?

DeepState je u ponedjeljak izvijestio da ruski pješački timovi i dalje napreduju u sektoru Pokrovska, koristeći niske temperature koje smanjuju učinkovitost dronova zbog kraćeg trajanja baterija i vremena leta. Zabilježen je novi val infiltracija u sjevernom dijelu Pokrovska, kao i u susjednom Mirnohradu, gdje se, prema navodima, desetak ruskih vojnika skrivalo u gradskoj crkvi. Ruska oklopna kolona poslana kao pojačanje pješaštvu navodno je uništena, pri čemu je više od 300 vojnika ubijeno ili ranjeno. Te tvrdnje Kyiv Post nije mogao neovisno potvrditi.