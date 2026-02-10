gomilanje postrojbi
MAPA / Sprema se nova ofenziva Rusije, za glavni udar spremno 100.000 vojnika?
Prema navodima ukrajinskih i međunarodnih vojnih promatrača, Rusija intenzivno gomila postrojbe i vojnu opremu u pripremi za veliku ofenzivu koja bi trebala započeti do kraja proljeća, piše Kyiv Post.
Planovi za veliku ofenzivu
Moskva stvara strateške pričuve za snažan napad koji bi trebao krenuti u kasno proljeće na istoku Ukrajine, a potom se proširiti i na jug zemlje, izjavio je Roman Pohorilij, suosnivač vojno-analitičke skupine Deep State UA, na sigurnosnoj konferenciji u Kijevu. Prema njegovim riječima, glavni smjer napada bit će usmjeren prema velikim gradovima Donjecke oblasti – Slavjansku i Kramatorsku – s ciljem uvlačenja većine kopnenih snaga Oružanih snaga Ukrajine (OSU) u opću bitku i njihova uništenja.
Pomoćna ofenziva, koja bi mogla započeti početkom ljeta, bila bi usmjerena prema južnim dijelovima Ukrajine, s ciljevima u pravcu Zaporižja i Orihiva, kako bi se ukrajinske snage odvratile od glavnog bojišta na istoku, dodao je Pohorilij. Prema procjenama Ruslana Mikule, drugog čelnika DeepStatea, ruske snage pripremljene za glavni udar mogle bi brojati više od 100.000 vojnika, piše Kyiv Post.
NEW: Russian Foreign Minister Sergei Lavrov explicitly blamed the United States on February 9 for the lack of progress in ending Russia’s war against Ukraine.— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) February 10, 2026
Other Key Takeaways:
Lavrov reiterated Russia’s demand for effective control over Ukraine’s post-war government and the… pic.twitter.com/ACsNwbgRb8
Procjene američkih analitičara
Slične zaključke iznio je i američki Institut za proučavanje rata (ISW). U svojoj analizi navode da rusko vojno vodstvo planira upotrijebiti strateške rezerve, koje sustavno gradi od sredine 2025. godine, za veliku proljetnu ofenzivu na istoku Ukrajine. Prema ISW-u, planiranje takvog napada – vidljivo kroz kretanje postrojbi i obrasce novačenja – u potpunoj je suprotnosti s javnim tvrdnjama Kremlja da želi mir i da nema namjeru osvajati dodatni ukrajinski teritorij.
Istodobno, ISW ocjenjuje kako je ideja da bi takva ofenziva mogla dovesti do odlučujuće pobjede Rusije malo vjerojatna, ponajprije zbog učinkovitih ukrajinskih obrambenih sustava temeljenih na uporabi dronova te zbog pada broja raspoloživih novaka u Rusiji.
Russian forces are likely falsely claiming that Ukrainian forces are conducting a “counteroffensive” near the Dnipropetrovsk-Zaporizhia Oblast administrative border to rectify earlier false reports about alleged Russian advances in the area. ⬇️— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) February 10, 2026
A Russian milblogger claimed that… https://t.co/aFax5qkZGJ pic.twitter.com/DrQ7cGq63C
„Pretvorili smo ih u vojsku koja koristi magarce“
Analiza DeepStatea o izgledima ruske ofenzive ističe da su ukrajinske snage već dokazale sposobnost zaustavljanja ruskih napada te da će to, po svemu sudeći, uspjeti i ubuduće. Autori analize pozivaju zapadne saveznike da razlikuju sliku ruskih vojnih sposobnosti kakvu prikazuju državni mediji od stvarnog stanja na bojištu.
„Mi smo već ‘drugu najmoćniju vojsku svijeta’ pretvorili u vojsku koja trpi goleme gubitke, napada motociklima i civilnim automobilima, a logistiku oslanja na magarce, deve i konje. Moskva razumije samo jezik sile, a tu silu treba pokazati zajedničkim naporima, spajajući naše iskustvo s naoružanjem naših partnera“, poručuju iz DeepStatea.
Petraeus: Ukrajina će izdržati
Bivši zapovjednik savezničkih snaga u Afganistanu i bivši direktor CIA-e, general David Petraeus, izjavio je zaKyiv Postda su ruski napadi prema prvom cilju, Pokrovsku, već u tijeku te da se OSU u tom sektoru uspješno brani već mjesecima. Na pitanje može li se ukrajinska obrana oduprijeti snažnijoj proljetno-ljetnoj ofenzivi, Petraeus je odgovorio: „Zaustavit će Ruse. Izdržat će. Iza njih stoji ukrajinski narod.“
Ukrajinski vojni novinar Andrij Caplijenko također je 8. veljače na Telegramu upozorio: „Rusija gomila snage i priprema novu veliku ofenzivu na jugu i istoku Ukrajine tijekom ljeta. Sprema se za eskalaciju, a ne za diplomaciju. Bit će zaustavljeni.“
2/ Russian Offensive Campaign Assessment, February 9, 2026: https://t.co/cIFoyueKru pic.twitter.com/MePaO5k8yP— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) February 10, 2026
Od tenkova do pješačkih infiltracija
Početkom 2024. godine postrojbe OSU-a sve su se više oslanjale na rojeve dronova u obrani, nanoseći ruskim snagama velike gubitke. Unutar godine dana ruska je vojska bila prisiljena gotovo u potpunosti odustati od upotrebe tenkova i oklopnih transportera, koji su postali izrazito ranjivi na napade dronovima.
Kao odgovor, Rusija je početkom 2025. uvela novu protutaktiku koja se temelji na infiltracijama malih pješačkih skupina, koje je teže uočiti. Ta je metoda omogućila spor, ali kontinuiran napredak, no uz cijenu iznimno velikih, a ponekad i katastrofalnih gubitaka. U najneuspješnijim napadima cijele su postrojbe uništene rojevima FPV dronova te topničkom i minobacačkom vatrom.
Borbe kod Pokrovska i stanje na terenu
DeepState je u ponedjeljak izvijestio da ruski pješački timovi i dalje napreduju u sektoru Pokrovska, koristeći niske temperature koje smanjuju učinkovitost dronova zbog kraćeg trajanja baterija i vremena leta. Zabilježen je novi val infiltracija u sjevernom dijelu Pokrovska, kao i u susjednom Mirnohradu, gdje se, prema navodima, desetak ruskih vojnika skrivalo u gradskoj crkvi. Ruska oklopna kolona poslana kao pojačanje pješaštvu navodno je uništena, pri čemu je više od 300 vojnika ubijeno ili ranjeno. Te tvrdnje Kyiv Post nije mogao neovisno potvrditi.
Prema izvješću RBC-Ukrajina od 5. veljače, ruske snage na tom području izbjegavaju izravne napade na ukrajinske položaje, umjesto toga postavljajući zasjede duž opskrbnih pravaca koje koristi OSU, kao i na bespilotna kopnena vozila (UGV) za prijevoz ljudi i opreme.
Kirilo Sazonov, časnik 41. mehanizirane pješačke brigade OSU-a i vojni bloger, ocijenio je da su prognoze o velikoj ruskoj ofenzivi vjerodostojne te da ruskim izjavama o mirovnim namjerama ne treba vjerovati. „Da, to je točno. Rusija se ne sprema potpisati mirovni sporazum. Vidimo da povećavaju pritisak, i to upravo na bojištu“, rekao je u analizi objavljenoj u ponedjeljak na svom Telegram kanalu.
Dodao je kako je pitanje stvarnih ruskih sposobnosti ključno: „Rusija trenutačno nema u pozadini nekoliko stotina tisuća vojnika s oklopnim vozilima koje bi u jednom trenutku mogla poslati u Ukrajinu. Sve što su mogli baciti u borbu – već su bacili. Jurišne postrojbe popunjavaju se doslovno u hodu. Ljude novače, prolaze minimalnu ili nikakvu obuku i zatim ih šalju ravno u smrt.“
Prema Sazonovu, s dolaskom toplijeg vremena Rusija će u borbe uvesti sve preostale pričuvne snage, ali ishod će ostati isti. „Vidjet ćemo minimalan napredak uz maksimalne gubitke. Tako se borimo s njima još od 2022. godine. Njihovo se gospodarstvo doista raspada. Sada su u krizi, a do ljeta će doživjeti strmoglav pad – kao da ih je netko udario maljem“, zaključio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare