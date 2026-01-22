Putin računao koliko bi koštao Grenland

Ruski predsjednik Vladimir Putin pokušao je distancirati Moskvu od rasprave o Grenlandu.
"Ono što se događa s Grenlandom uopće nas ne tiče", poručio je. No pritom je iznio i povijesni kontekst koji se, barem neizravno, može shvatiti kao referenca na ambicije američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Govoreći na sjednici Vijeća sigurnosti, Putin je podsjetio na prodaju Aljaske 1867. godine, kada je Rusija teritorij prodala Sjedinjenim Državama za 7,2 milijuna dolara, što bi danas, prema njegovoj procjeni, iznosilo oko 158 milijuna dolara.
Zatim je usporedio veličinu Aljaske s Grenlandom i sugerirao da bi se, po sličnoj logici, vrijednost Grenlanda mogla kretati "negdje oko 200 do 250 milijuna dolara", ili "bliže milijardi", ako se računa prema povijesnim cijenama zlata.
"Mislim da će Sjedinjene Države moći priuštiti taj iznos", naveo je Putin.
Putin: "Accounting for inflation, we sold Alaska to US for $158 million. Considering Greenland is bigger, it would be about $200-250 million. If we take the gold prices as reference, it might be higher, perhaps close to a billion.— Margarita Simonyan (@M_Simonyan) January 21, 2026
But I think the US can handle even that sum." pic.twitter.com/mdkClKc7kB
Kao dodatni povijesni primjer naveo je i prodaju Djevičanskih otoka, koje je Danska 1917. godine prodala SAD-u. Putin je pritom naglasio da se pitanje Grenlanda "ne tiče Rusije" te da bi ga trebale riješiti Danska i Sjedinjene Države.
"Usput rečeno, Danska je Grenland oduvijek tretirala kao koloniju i prema njemu se odnosila prilično grubo, ako ne i okrutno. Ali to je već drugo pitanje i danas teško da ikoga zanima. U svakom slučaju, to nas se ne tiče. Mislim da će to riješiti među sobom", zaključio je Putin, prenosi Index.
