Oglas

nakon sastanka s rutteom

Trump odustao od prijetnje europskim državama

author
N1 Info
|
21. sij. 2026. 20:41
rutte i trump
Jonathan Ernst / REUTERS

Donald Trump kaže da neće uvoditi carine u vezi s Grenlandom nakon "vrlo produktivnog" sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.

Oglas

U svojoj objavi na platformi Truth Social, Trump kaže da smo "formirali okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom i, zapravo, cijelom arktičkom regijom".

Američki predsjednik dodaje da će "rješenje" biti izvrsno za SAD i sve zemlje NATO-a, javlja Sky.

"Na temelju ovog razumijevanja, neću uvoditi carine koje su trebale stupiti na snagu 1. veljače", kaže.

Trump kaže da će se voditi daljnji razgovori o Zlatnoj kupoli.

Za kontekst: Trump je rekao da će naplaćivati ​​carinu od 10% "na svu robu" poslanu iz nekih zemalja - uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo i europske saveznike - u SAD.

Ta bi se brojka povećala na 25% od 1. lipnja 2026., sve dok se ne postigne dogovor o Grenlandu.

Prije samo dva dana NBC ga je upitao hoće li ispuniti prijetnju carinama, na što je odgovorio: "Hoću, 100%."

Svi su "jako zadovoljni" predloženim sporazumom o Grenlandu

Donald Trump rekao je da predloženi sporazum o Grenlandu "nam daje sve što nam je potrebno".

"To je sporazum s kojim su svi jako zadovoljni", rekao je novinarima na medijskom skupu u Davosu.

"To je dugoročni sporazum. To je ultimativni dugoročni sporazum i mislim da sve stavlja u stvarno dobru poziciju, posebno što se tiče sigurnosti, minerala i svega ostalog", dodaje Trump.

Američki predsjednik odgovorio je na pitanje rekavši da "nema vremenskog ograničenja" i da je "zauvijek".

Trump je rekao da je razgovarao s drugim europskim čelnicima o sporazumu, ali da još ništa nije potpisano.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
NATO carine europi donald trump grenland mark rutte trumpove carine

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ