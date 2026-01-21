Trump odustao od prijetnje europskim državama

Donald Trump kaže da neće uvoditi carine u vezi s Grenlandom nakon "vrlo produktivnog" sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.
U svojoj objavi na platformi Truth Social, Trump kaže da smo "formirali okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom i, zapravo, cijelom arktičkom regijom".
Američki predsjednik dodaje da će "rješenje" biti izvrsno za SAD i sve zemlje NATO-a, javlja Sky.
Trump takes tariffs and the threat of using force to seize Greenland off the table. Vindication for the European pushback and a significant climbdown. pic.twitter.com/YPqNmQ9Tuy— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) January 21, 2026
"Na temelju ovog razumijevanja, neću uvoditi carine koje su trebale stupiti na snagu 1. veljače", kaže.
Trump kaže da će se voditi daljnji razgovori o Zlatnoj kupoli.
Za kontekst: Trump je rekao da će naplaćivati carinu od 10% "na svu robu" poslanu iz nekih zemalja - uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo i europske saveznike - u SAD.
Ta bi se brojka povećala na 25% od 1. lipnja 2026., sve dok se ne postigne dogovor o Grenlandu.
Prije samo dva dana NBC ga je upitao hoće li ispuniti prijetnju carinama, na što je odgovorio: "Hoću, 100%."
Svi su "jako zadovoljni" predloženim sporazumom o Grenlandu
Donald Trump rekao je da predloženi sporazum o Grenlandu "nam daje sve što nam je potrebno".
"To je sporazum s kojim su svi jako zadovoljni", rekao je novinarima na medijskom skupu u Davosu.
"To je dugoročni sporazum. To je ultimativni dugoročni sporazum i mislim da sve stavlja u stvarno dobru poziciju, posebno što se tiče sigurnosti, minerala i svega ostalog", dodaje Trump.
Američki predsjednik odgovorio je na pitanje rekavši da "nema vremenskog ograničenja" i da je "zauvijek".
Trump je rekao da je razgovarao s drugim europskim čelnicima o sporazumu, ali da još ništa nije potpisano.
