Govor u Davosu
Provjera činjenica: Trumpova bujica lažnih tvrdnji u Davosu o Grenlandu i NATO-u
Govor predsjednika Donalda Trumpa u srijedu na Svjetskom gospodarskom forumu u Švicarskoj bio je ispunjen netočnim tvrdnjama – osobito lažnim i obmanjujućim izjavama o NATO-u i Grenlandu, samoupravnom danskom teritoriju koji on nastoji da SAD preuzme.
NATO
Koristi SAD-a od NATO-a: Trump je tvrdio: „Dakle, što smo mi dobili od NATO-a? Ništa, osim zaštite Europe od Sovjetskog Saveza, a sada Rusije. Mislim, pomagali smo im toliko godina. Nikada nismo ništa dobili.”
To jednostavno nije istina – čak i ako se ostave po strani argumenti da je SAD imao važne vojne, gospodarske i političke koristi od postojanja saveza. NATO je pritekao u obranu SAD-u nakon terorističkih napada Al Qaide 11. rujna 2001.
Savez je aktivirao članak 5., odredbu o kolektivnoj obrani, jedini put u svojoj povijesti, a zemlje članice formirale su koaliciju kako bi, uz američke snage, ratovale u Afganistanu. Zemlje članice tamo su se borile godinama, a mnoge su imale i žrtve. Danska je, primjerice, izgubila više od 40 vojnika, što je jedna od najvećih stopa poginulih po glavi stanovnika u savezu.
Izdvajanja članica za obranu: Trump je također tvrdio da je, „dok se on nije pojavio“, SAD „plaćao praktički 100% NATO-a“, dodajući: „Mi smo plaćali, po mom mišljenju, 100% NATO-a.“ Trumpovo „mišljenje“ činjenično je netočno. Podaci NATO-a pokazuju da je 2024. američka potrošnja na obranu činila oko 63% ukupne obrambene potrošnje NATO-a; 2016., godine prije nego što je Trump prvi put preuzeo dužnost, iznosila je oko 72%. Obje su brojke velike, naravno, ali ni približno 100% koliko on godinama tvrdi.
A SAD doprinosi i manjim postotkom u vlastiti organizacijski proračun NATO-a. Prema dogovorenoj formuli, SAD je davao oko 16% tog proračuna u trenutku kada se Trump 2025. vratio na dužnost. Kada je preuzeo dužnost 2017., SAD je doprinosio oko 22% proračuna.
Trump je također rekao da, unatoč cilju NATO-a da svaka članica izdvaja 2% BDP-a za obranu, „većina zemalja nije plaćala ništa“ dok se on nije pojavio. U stvarnosti je svaka članica NATO-a trošila nešto na vlastitu obranu i kada Trump nije bio predsjednik; ukupna obrambena potrošnja članica koje nisu SAD iznosila je 292 milijarde dolara 2016. i procijenjenih 482 milijarde dolara 2024., pokazuju podaci NATO-a. Iako je točno da su mnoge članice sporo dosezale cilj od 2%, većina ih je 2024. bila na toj razini, pokazuju podaci NATO-a: 18 od 31 članice na koje se cilj odnosio bile su na 2% ili iznad 2%.
Godine 2016. četiri su članice ispunjavale cilj; 2020., posljednje godine Trumpova prvog mandata, bilo ih je osam.
Kako funkcionira NATO-ovo „plaćanje“: Trump je ponovio tvrdnju koju je više puta iznosio u prvom mandatu – da zemlje NATO-a prije njegova dolaska na vlast „nisu plaćale svoje račune“. Iako se izraz „plaćati račune“ može koristiti figurativno, vrijedi napomenuti da se cilj od 2% odnosio na domaću potrošnju država; nije stvarao „račune“ niti je značio da zemlje duguju novac SAD-u, kako je Trump također tvrdio tijekom prvog mandata.
Cilj NATO-a je 2025. podignut na 3,5% BDP-a za „temeljnu“ obrambenu potrošnju (onu koju je ranije pokrivao cilj od 2%) te dodatnih 1,5% za širi raspon izdataka povezanih sa sigurnošću.
Grenland
Trump je više puta Grenland nazvao „Islandom“, kao što je učinio i u izjavama dan ranije. No to nije bila jedina netočnost vezana uz Grenland.
Više puta je Grenland opisao kao „komad leda“, rekavši u jednom trenutku: „Ono što tražim je komad leda, hladan i loše smješten, koji može igrati ključnu ulogu u svjetskom miru i svjetskoj zaštiti.“ Također je rekao: „Teško ga je nazvati zemljom.“ Iako je Grenland leden, on nije tek „komad leda“; riječ je o golemoj kopnenoj masi na kojoj živi više od 56.000 ljudi. Trump nije spomenuo lokalno stanovništvo, koje je u velikoj većini protiv američkog preuzimanja.
Ostale tvrdnje
Ulaganja u SAD: Trump je govorio o „18 bilijuna dolara“ ulaganja za koje tvrdi da ih je osigurao u prvoj godini nakon povratka na vlast. Ta je brojka izmišljena; čak i službena web-stranica Bijele kuće navodi „9,6 bilijuna dolara“ kao iznos „važnih najava ulaganja“, a i taj je broj snažno napuhan.
Porez na socijalno osiguranje: Trump je ponovno tvrdio da je postigao „nema poreza na socijalno osiguranje za naše sjajne umirovljenike“. Veliki paket domaće politike koji je Trump potpisao 2025. doista je uveo dodatni, privremeni porezni odbitak za starije osobe, ali Bijela kuća je i sama implicitno priznala da će milijuni primatelja socijalnog osiguranja i dalje plaćati porez na svoje naknade.
Inflacija pod Trumpom: Trump je u jednom trenutku rekao da SAD ima „gotovo nikakvu inflaciju“, a kasnije u govoru da „nema inflacije“. SAD ima inflaciju; u prosincu 2025. cijene su bile 2,7% više nego u prosincu prethodne godine (i 0,3% više nego u studenom 2025.).
Kina i energija vjetra: Trump je rekao: „Kina proizvodi gotovo sve vjetroturbine, a ipak nisam uspio pronaći nijednu vjetroelektranu u Kini.“ Dodao je da Kina navodno gradi vjetroelektrane samo radi dobrog dojma, ali ih ne „koristi“, nego prodaje opremu za vjetar „glupim ljudima“. U stvarnosti, Kina je daleko najveći svjetski korisnik energije vjetra, s golemim i brojnim vjetroparkovima koji aktivno rade, te ubrzano instalira dodatne kapacitete.
Strane zemlje i ustanove za mentalno zdravlje: Trump je ponovio svoju uobičajenu tvrdnju da su neodređene strane zemlje „ispraznile svoje psihijatrijske ustanove u Sjedinjene Države“. Trump nikada nije ponudio nikakve dokaze za ovu tvrdnju, a njegov tim iz kampanje i Bijele kuće nije je uspio potkrijepiti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare