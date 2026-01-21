Provjera činjenica: Trumpova bujica lažnih tvrdnji u Davosu o Grenlandu i NATO-u

Trump je također rekao da, unatoč cilju NATO-a da svaka članica izdvaja 2% BDP-a za obranu, „većina zemalja nije plaćala ništa“ dok se on nije pojavio. U stvarnosti je svaka članica NATO-a trošila nešto na vlastitu obranu i kada Trump nije bio predsjednik; ukupna obrambena potrošnja članica koje nisu SAD iznosila je 292 milijarde dolara 2016. i procijenjenih 482 milijarde dolara 2024., pokazuju podaci NATO-a. Iako je točno da su mnoge članice sporo dosezale cilj od 2%, većina ih je 2024. bila na toj razini, pokazuju podaci NATO-a: 18 od 31 članice na koje se cilj odnosio bile su na 2% ili iznad 2%.