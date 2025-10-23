Oglas

"neprijateljski čin"

Putin se oglasio nakon Trumpovog uvođenja sankcija Rusiji

author
Hina
|
23. lis. 2025. 18:19
VLADIMIR PUTIN
Vyacheslav Prokofyev via REUTERS

Vladimir Putin dao je svoj prvi izravni odgovor na američke sankcije koje su jučer uvedene Rusiji.

"Neće utjecati na rusko gospodarstvo"

Kazao je da sankcije neće utjecati na rusko gospodarstvo, ali ih je opisao kao „neprijateljski čin“ koji ne doprinosi jačanju odnosa s SAD-om.

Putin je rekao da su sankcije pokušaj da se izvrši pritisak na Rusiju, dodavši da je „dijalog uvijek bolji od rata“.

Prema njegovim riječima, zamjena ruske nafte na svjetskom tržištu trajala bi dugo i dovela do rasta cijena.

Govoreći o otkazanom summitu s Donaldom Trumpom u Budimpešti, Putin je izjavio da je sastanak predložila američka strana.

Dodao je da Trump vjerojatno nije mislio da je sastanak otkazan, nego odgođen, kada je jučer govorio u Bijeloj kući, prenosi Sky.

Zelenski održao niz sastanaka s europskim čelnicima u Bruxellesu

U međuvremenu, Volodimir Zelenski imao je niz sastanaka s nekolicinom od 27 europskih čelnika na sastanku Europskog vijeća u Bruxellesu.

Prije svog obraćanja, ukrajinski predsjednik na društvenim je mrežama podijelio objave o razgovorima s poljskim premijerom Donaldom Tuskom, njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom i finskim premijerom Petterijem Orpom.

Ranije se sastao i s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom te češkim premijerom Petrom Fialom.

Teme
rat u ukrajini sankcije rusiji trumpove sankcije vladimir putin

