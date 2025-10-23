Putin se oglasio nakon Trumpovog uvođenja sankcija Rusiji

Vladimir Putin dao je svoj prvi izravni odgovor na američke sankcije koje su jučer uvedene Rusiji.
"Neće utjecati na rusko gospodarstvo"
Kazao je da sankcije neće utjecati na rusko gospodarstvo, ali ih je opisao kao „neprijateljski čin“ koji ne doprinosi jačanju odnosa s SAD-om.
Putin je rekao da su sankcije pokušaj da se izvrši pritisak na Rusiju, dodavši da je „dijalog uvijek bolji od rata“.
Prema njegovim riječima, zamjena ruske nafte na svjetskom tržištu trajala bi dugo i dovela do rasta cijena.
Govoreći o otkazanom summitu s Donaldom Trumpom u Budimpešti, Putin je izjavio da je sastanak predložila američka strana.
Dodao je da Trump vjerojatno nije mislio da je sastanak otkazan, nego odgođen, kada je jučer govorio u Bijeloj kući, prenosi Sky.
Putin responds to Trump's new sanctions:— Brian McDonald (@27khv) October 23, 2025
“It’s an attempt to put pressure on Russia. But no self-respecting country and no self-respecting people ever make decisions under pressure. And, of course, Russia has that privilege.” pic.twitter.com/Jur9qz6LzE
Zelenski održao niz sastanaka s europskim čelnicima u Bruxellesu
U međuvremenu, Volodimir Zelenski imao je niz sastanaka s nekolicinom od 27 europskih čelnika na sastanku Europskog vijeća u Bruxellesu.
Prije svog obraćanja, ukrajinski predsjednik na društvenim je mrežama podijelio objave o razgovorima s poljskim premijerom Donaldom Tuskom, njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom i finskim premijerom Petterijem Orpom.
Ranije se sastao i s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom te češkim premijerom Petrom Fialom.
