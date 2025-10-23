USKOK je u četvrtak izvijestio o novim uhićenjima i provođenju tzv. hitnih dokaznih radnji poput pretresa koje po njihovu nalogu nad dvije osobe na zagrebačkom i osječkom području provodi policijski ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
Neslužbeno se doznaje da su uhićeni osječki poduzetnik i zagrebački odvjetnik.
"Navedene radnje provode se na području Zagreba i Osijeka u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela", izvijestio je USKOK ne navodeći detalje.
Dodaju da će USKOK nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv uhićenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor o čemu će, kako navode, pravodobno obavijestiti javnost.
