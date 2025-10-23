Oglas

koruptivna kaznena djela

USKOK u novoj akciji: U Zagrebu uhićen odvjetnik, u Osijeku poduzetnik

23. lis. 2025. 08:44
27.08.2025., Zagreb - Dovodjenje osumnjicenika privedenih u novoj akciji USKOK-a. Hrvatska policija predvodi medunarodnu akciju u suradnji s EUROPOL-om i DEA-om. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

USKOK je u četvrtak izvijestio o novim uhićenjima i provođenju tzv. hitnih dokaznih radnji poput pretresa koje po njihovu nalogu nad dvije osobe na zagrebačkom i osječkom području provodi policijski ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Neslužbeno se doznaje da su uhićeni osječki poduzetnik i zagrebački odvjetnik.

"Navedene radnje provode se na području Zagreba i Osijeka u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela", izvijestio je USKOK ne navodeći detalje.

Dodaju da će USKOK nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv uhićenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor o čemu će, kako navode, pravodobno obavijestiti javnost.

Teme
Osijek USKOK Zagreb

