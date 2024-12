Raste broj ubijenih u Gazi, najmanje 17.400 ubijene djece, Papa Franjo: To nije rat

Podijeli :

Omar AL-QATTAA / AFP

Od početka izraelskog rata, opkoljena enklava pretvorila se u groblje za tisuće djece, priopćio je UN. Najmanje 17.400 djece ubile su izraelske snage.

Izrael je u posljednja 24 sata ubio najmanje 21 Palestinca i ranio 61, navode iz Ministarstva zdravstva palestinske enklave.

Ukupan broj ubijenih od 7. listopada prošle godine povećan je na 45.227, dok ih je 107.573 ranjeno.

Papa Franjo u subotu je ponovno osudio izraelske zračne napade na Gazu, dan nakon što ga je kritizirao izraelski ministar zbog tvrdnje da bi međunarodna zajednica trebala istražiti vojnu ofenzivu u toj enklavi zbog potencijalnog genocida nad palestinskim narodom.

Franjo je svoje godišnje božićno obraćanje katoličkim kardinalima koji vode vatikanske odjele otvorio referencom na izraelske zračne napade u petak u kojemu je ubijeno najmanje 25 Palestinaca u Gazi.

„Jučer su bombardirana djeca”, rekao je Franjo. „To je okrutnost. To nije rat. Htio sam to reći jer to dira u srce”.

Postao sve glasniji u kritici IDF-a

Čelnik 1,4 milijardi katolika u pravilu je oprezan oko zauzimanja strana u sukobima, no nedavno je postao glasniji u kritikama izraelske vojne kampanje protiv palestinske militantne skupine Hamas.

U odlomcima knjige objavljenima prošli mjesec Franjo govori da dio međunarodnih stručnjaka tvrdi da „ono što se događa u Gazi ima karakteristike genocida”.

Izraelski ministar dijaspore Amichai Chikli žestoko je kritizirao te tvrdnje u neobično otvorenom pismu kojeg su u petak objavile talijanske dnevne novine Il Foglio. Chikli smatra da su papine tvrdnje banalizirale termin genocida.

Papa je u petak rekao i da je katolički biskup Jeruzalema, poznat kao patrijarh, u petak pokušao ući u Pojas Gaze kako bi posjetio tamošnje katolike, što mu je onemogućeno.

Ubijeno najmanje 17 tisuća djece

Od početka izraelskog rata, opkoljena enklava pretvorila se u groblje za tisuće djece, priopćio je UN. Najmanje 17.400 djece ubile su izraelske snage, prema palestinskim dužnosnicima, prenosi AlJazeera.

To znači da u prosjeku jedno dijete bude ubijeno svakih 30 minuta. Tisuće druge djece nestalo je pod ruševinama, za većinu se smatralo da su mrtva.

