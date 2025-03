Ratna karta otkriva: Ukrajinci prodiru u Rusiju, HIMARS sije kaos

Podijeli :

JUNI KRISWANTO / AFP

Ukrajina je posljednjih dana ostvarila značajne prodore na ruski teritorij, a prema izvješćima, ukrajinske snage zauzele su selo Demidovka u ruskoj pograničnoj oblasti Belgorod. Terenske karte potvrđuju ove teritorijalne dobitke.

Izvješća o napretku dolaze neposredno nakon što je ukrajinski dalekometni raketni sustav HIMARS uništio četiri ruska helikoptera u Belgorodskoj oblasti.

Ovi navodni uspjesi događaju se u trenutku kada predsjednik Donald Trump inicira pregovore o okončanju rata. Američki State Department priopćio je u ponedjeljak da su Rusija i Ukrajina blizu potpunog prekida vatre. Kijev vjerojatno nastoji ojačati svoju pregovaračku poziciju dok su razgovori u tijeku, prenosi Nova.rs.

Bijela kuća: SAD i Rusija su postigli važan dogovor, pristala i Ukrajina

U ponedjeljak su ruski vojni blogeri na Telegramu izvijestili da su ukrajinske trupe ušle u selo Demidovka.

“Naselje je sada pod kontrolom Oružanih snaga Ukrajine“, napisao je vojni bloger Vladimir Romanov, poznat kao Romanov Light na Telegramu. Tvrdio je da su ruske snage napustile položaje, što je omogućilo Ukrajincima da preuzmu Demidovku. Ove tvrdnje još uvijek nisu neovisno potvrđene.

Telegram kanal Ribar, povezan s ruskim Ministarstvom obrane, podijelio je poruku u kojoj se navodi da postoje različite informacije o tome tko kontrolira selo, ali da su ukrajinske snage definitivno prisutne.

Još jedan vojni bloger, RV Vonekor, tvrdio je da Ukrajina već tjedan dana koristi napadačke dronove i artiljeriju da uništava kuće, čineći rusko zadržavanje položaja gotovo nemogućim.

Ni ruske ni ukrajinske vlasti još uvijek nisu službeno komentirale ove navodne teritorijalne dobitke.

Analiza stručnjaka

Institut za proučavanje rata (ISW), američki analitički centar, procijenio je u ponedjeljak da su ukrajinske snage napredovale u Demidovki, pozivajući se na geolocirane snimke.

“Ruski vojni blogeri priznali su da su ukrajinske snage ušle u južni dio Demidovke, ali negiraju da je naselje u potpunosti palo pod ukrajinsku kontrolu“, priopćio je ISW.

Institut također navodi da su ukrajinske snage 18. ožujka započele ograničene napade u sjeverozapadnom dijelu Belgorodske oblasti i da su u posljednjih šest dana ostvarile manje teritorijalne dobitke u smjeru Grafovke (jugoistočno od Demidovke) i Prilesja (južno od Demidovke).

Što kažu dužnosnici?

Glasnogovornica State Departmenta, Tammy Bruce, izjavila je u ponedjeljak:

“Radimo na jednom cilju – prekidu vatre. Nemam što reći o onome što dolazi nakon toga, jer je važno da prvo osiguramo da se prekid vatre u potpunosti provede. I blizu smo toga.“

Dodala je da se svijet nikada nije nalazio bliže potpunom prekidu vatre.

“Doslovno smo na korak od toga. Kada se to dogodi, otvorit će se prostor za ozbiljan razgovor o trajnom miru. To je ostvarivo. Ljudi su to postizali u prošlosti – možemo opet.“

Rusija, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države nastavljaju rad na potencijalnom prekidu vatre. U ponedjeljak su u Saudijskoj Arabiji dužnosnici iz Washingtona i Moskve razgovarali o mogućem sporazumu za prekid sukoba na moru.

