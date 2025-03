Mladića (26) po orkanskom jugu vozili trajektom u bolnicu. Preminuo je

Podijeli :

Goran Kovacic / Pixsell / ilustracija

Mladić (26) preminuo je jučer u Općoj bolnici Dubrovnik, nakon što je večer prije hitno prebačen iz lastovske luke Ubli za Vela Luku na Korčuli brodom Marko Polo.

Mladić je dalje prebačen do Orebića, a potom do dubrovačke bolnice gdje je u ponedjeljak, nažalost preminuo, piše Dubrovački Dnevnik.

Na Facebook grupi “Putnički brodovi na Jadranu” povučeno je pitanje odgovornosti, a jedan od administratora navodi kako se, prema informacijama kojima raspolaže, “očito predugo čekao prijevoz jer je bilo loše vrijeme”.

“Gdje su bile službe osnovane i opremljene adekvatnim plovilima i letjelicama koje su specijalizirane za ovakve intervencije? Gdje su helikopteri kojima se tako često hvale MUP i MORH? Nabavljeni su brzi gliseri za hitan medicinski prijevoz, navodno idu 40 čvorova, podnose more 5 i jače. Pa, gdje su bili, tko ih to nije i zašto angažirao? Gdje su Modrulji iz Obalne Straže RH? Policijski brodovi spavaju u Lori!? Gdje su helikopteri Blackhawk kad ne voze Milanovića? Pa i MI8 ili oni najnoviji, namjenski nabavljeni? Sve je to bilo umrtvljeno, uspavano jakom južinom, čekali su da netko drugi to odradi? Čekalo se da dođe ‘pruga’ iz Splita, trajekt Marko Polo s kapetanom i da on spašava stvar s brodom koji ide nekih 16 čvorova? Naklon do poda kapetanu i posadi”, objavljeno je u grupi.

“Helikopteri nisu mogli letjeti”

Tragom ovih informacija, Dubrovački dnevnik je kontaktirao Sandra Rundića, kapetana broda Marko Polo čija je ekipa priskočila u pomoć i spašavala životno ugroženog mladića. On im je opisao što se zapravo dogodilo. Kako kaže, helikopteri nisu mogli letjeli zbog snažnog vjetra, a i brodovi Lučke kapetanije, kao i brodice za hitni medicinski prijevoz, bili su u Dubrovniku. A Marko Polo je baš pristao u lastovsku luku kad je stigao poziv za hitni medicinski prijevoz.

“Održavali smo redovnu liniju i oko 23.00 sati smo došli u Ubli. Nakon toga nas je kontaktirala dežurna liječnica na Lastovu kako imaju problem i kako im treba prijevoz za pacijenta. Kazali su kako zbog vremenskih neprilika ne postoji mogućnost za dići helikopter. Nakon toga nas je kontaktirao službeno i Centar 112, a zvali su nas i iz Kapetanije. Mi smo bili spremni i odmah smo krenuli čim smo preuzeli pacijenta. S njim su bile dvije doktorice, medicinski tim, vozač i majka pacijenta”, izjavio je kapetan Rundić.

Kaže kako su oko 1.15 sati bili u Veloj Luci. Mladić se nastavio prevoziti dalje do Opće bolnice Dubrovnik, a Marko Polo se oko 3 i po’ vratio u Ubli. Da bi u 4 i po’ ponovno isplovio na redovnoj liniji.

“To nam je ustvari bila dužnost, zato smo tu. Imamo već takvih iskustava i možemo lako procijeniti što brod može, a što ne može”, kazao je Rundić koji u ovom herojskom činu ne vidi ništa neobično. No, trebalo je i znati i moći po nevremenu brzo reagirati i pružiti potrebnu pomoć za što cijela ekipa, bez obzira na tužan ishod, ipak zaslužuje sve pohvale.

Lulić: Napravljeno je sve što se moglo

Dubrovački dnevnik je kontaktirao i ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije Luku Lulića koji je kazao kako su optužbe kako se nije reagiralo navrijeme zapravo neutemeljene.

“Istina je kako je mladića do Vela Luke prevezao Marko Polo radi nepovoljnih vremenskih uvjeta. Helikopteri nisu mogli letjeti. Zatražen je hitni prijevoz za pacijenta i logično je da ga je prevezao brod koji je tada bio u Luci Ubli, koji je dovoljno velik i na kojem se može pomoći pacijentu. Sve ostalo su neutemeljene spekulacije koje ne bih komentirao”, kazao je Lulić.

Objasnio je kako je brza brodica namijenjena ovakvim slučajevima bila u Dubrovniku i kako bi joj ‘trebale četiri ure do Lastova i natrag’. Tako bi se, objašnjava Lulić, izgubilo puno vremena, a Marko Polo koji je već bio na Lastovu, bio je najbrža opcija.

“Oba doktora s Lastova su bila na licu mjesta i, s obzirom na stanje pacijenta i uvjete na moru, procijenili su kako je taj brod najbolja opcija. Ako vam trebaju četiri ure do Lastova i natrag brzom brodicom po ovakvim vremenskim uvjetima, a to su mali brodovi, onda je jasno kako to nije opcija. Helikopteri, nažalost, nisu mogli letjeti i stoga u ovim okolnostima ne možete ostvariti ‘zlatni sat'”, zaključuje Lulić.

