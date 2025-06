Redžepović: Ukrajinci jednom akcijom prepolovili flotu ključnih ruskih strateških bombardera

- Sad se događa to da je Putin prvo nazvao Trumpa kako bi od njega tražio indirektnu podršku i kako bi ga implicitno upozorio da ne bi bilo dobro ako bi Ukrajina nastavila napadima na njegovu strategijsku avijaciju, jer bi to dovelo do disbalansa strategijskog odnosa na globalnoj razini, objašnjava Redžepović, napominjući da je prva posljedica ove ukrajinske akcije ta da se kompletna ruska strategijska avijacija premješta na Daleki istok, preko 6.000km od ukrajinskog ratišta, sve dok se Rusi ne saberu i ne ustanove na čemu su, no što se tiče udara na Ukrajinu nastavljaju svoju terorističku taktiku.