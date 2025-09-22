Oglas

"teroristički napad na civile"

Rusi: Ukrajina napala turističko područje Krima

Hina
22. ruj. 2025. 06:56
napad na krim
Viktor KOROTAYEV / Kommersant Photo / AFP

U napadu ukrajinskih dronova na Krim u nedjelju su ubijene dvije osobe, a 15 je ozlijeđeno, priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

Kako su naveli, u turističkom području Krima, gdje nema vojnih ciljeva, ukrajinske oružane snage izvele su teroristički napad koristeći jurišne dronove opremljene visokoeksplozivnim teretom.

Kao rezultat ovog terorističkog napada, prema preliminarnim informacijama, ubijena su dva civila, a 15 osoba je ozlijeđeno, prenosi Reuters.

Ministarstvo je incident opisalo kao "unaprijed smišljeni teroristički napad na civilne mete".

Ukrajinski dužnosnici nisu komentirali incident, a Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješće.

Krim rusija ukrajina

