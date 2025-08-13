Rusija se sprema testirati nuklearnu krstareću raketu uoči sastanka Putina i Trumpa

Screenshot/X

Rusija se, prema procjenama dvojice američkih istraživača i jednog zapadnog sigurnosnog izvora, priprema za testiranje nove krstareće rakete na nuklearni pogon s nuklearnom bojevom glavom, dok se predsjednik Vladimir Putin sprema za razgovore o Ukrajini s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji će se održati u petak.

Podijeli

Oglas

Jeffrey Lewis iz kalifornijskog Middlebury instituta za međunarodne studije i Decker Eveleth iz istraživačke organizacije CNA u Virginiji došli su do istog zaključka, analizirajući satelitske snimke komercijalne kompanije Planet Labs snimljene proteklih tjedana.

Obojica su potvrdila da snimke pokazuju pojačanu aktivnost na poligonu Pankovo na arhipelagu Nova Zemlja u Barentsovom moru, uključujući povećan broj osoblja i opreme te prisutnost brodova i aviona koji su ranije bili povezani s testiranjima rakete 9M730 Burevestnik (Storm Petrel).

Putin: Burevestnik je nepobjediv

"Vidimo veliku količinu materijala koji pristiže kako bi podržao operacije, te kretanja na mjestu s kojeg se lansiraju rakete", rekao je Lewis. Zapadni sigurnosni izvor, koji je želio ostati anoniman, također je potvrdio pripreme za testiranje.

Lewis je ocijenio da bi test mogao biti izveden ovaj tjedan, što bi moglo zasjeniti Trumpov i Putinov sastanak na Aljasci.

Putin je ranije naveo da je Burevestnik, koji NATO označava kao SSC-X-9 Skyfall, "nepobjediv" za sadašnje i buduće sustave proturaketne obrane, s gotovo neograničenim dometom i nepredvidljivom putanjom leta.

Razvoj ovog oružja dobio je na značaju nakon što je Trump u siječnju objavio razvoj američkog raketnog obrambenog štita Golden Dome.

Loša povijest testiranja

Ipak, stručnjaci ističu da nije jasno može li raketa zaobići obranu, pružiti Moskvi nove sposobnosti ili izbjeći emitiranje radijacije duž svoje putanje.

Prema istraživačima, planiranje testiranja počelo je mnogo prije najave susreta dvojice lidera, ali Putin je mogao prilagoditi raspored kako bi signalizirao spremnost na pregovore o okončanju rata u Ukrajini i obnovu razgovora o kontroli naoružanja.

Sporazum Novi START, posljednji američko-ruski pakt o ograničavanju strateškog nuklearnog naoružanja, istječe 5. veljače.

Burevestnik, prema organizaciji Nuclear Threat Initiative, ima lošu povijest testiranja, s tek dva djelomično uspješna pokušaja od ukupno 13 poznatih testova, navodi Reuters.