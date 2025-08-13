Oglas

ukrajinski poslanik

Trump najavio drugi, "brzinski" sastanak nakon Aljaske

N1 Info
13. kol. 2025. 18:24
REUTERS Modrice na Trumpovoj ruci
REUTERS/Nathan Howard/File Photo

Donald Trump kaže da će "brzi drugi sastanak" između Vladimira Putina, Volodimira Zelenskog i njega vjerojatno uslijediti nakon summita na Aljasci u petak.

"Vrlo je vjerojatno da ćemo imati drugi sastanak," rekao je Trump, odgovarajući na pitanja u Kennedyjevom centru u Washingtonu, prenosi Sky.

Trump je rekao da će, ako prvi sastanak s Putinom u petak “prođe dobro”, uslijediti “brzi drugi sastanak” između Putina i Zelenskog, “i mene, ako budu željeli da budem tamo”.

Američki predsjednik na pitanje novinara odgovorio je da će biti i "vrlo ozbiljnih" posljedica ako Putin ne pristane na prekid vatre.


"Sankcije? Carine?", upitao je novinar. Američki predsjednik je odgovorio:

"Ne moram to reći, ali bit će jako ozbiljne."

aljaska donald trump sastanak trumpa i putina summit na aljasci vladimir putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
