Trump najavio drugi, "brzinski" sastanak nakon Aljaske

Donald Trump kaže da će "brzi drugi sastanak" između Vladimira Putina, Volodimira Zelenskog i njega vjerojatno uslijediti nakon summita na Aljasci u petak.
Trump on meeting with Putin: "If the first one goes okay, we'll have a quick second one. I would like to do it almost immediately"🤡— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) August 13, 2025
pic.twitter.com/OZeIoyxV7k
"Vrlo je vjerojatno da ćemo imati drugi sastanak," rekao je Trump, odgovarajući na pitanja u Kennedyjevom centru u Washingtonu, prenosi Sky.
Trump je rekao da će, ako prvi sastanak s Putinom u petak “prođe dobro”, uslijediti “brzi drugi sastanak” između Putina i Zelenskog, “i mene, ako budu željeli da budem tamo”.
President Trump says there will be "very severe" consequences if Putin does not agree to stop the war https://t.co/TC2ROCL7wW— Sky News (@SkyNews) August 13, 2025
Američki predsjednik na pitanje novinara odgovorio je da će biti i "vrlo ozbiljnih" posljedica ako Putin ne pristane na prekid vatre.
"Sankcije? Carine?", upitao je novinar. Američki predsjednik je odgovorio:
"Ne moram to reći, ali bit će jako ozbiljne."
