Veliki plan za umirovljenike: Vlada se nada da će tisuće njih iskoristi tu mogućnost

Od iduće godine uvodi se mogućnost rada na puno radno vrijeme uz pola mirovine, a Vlada očekuje da će to privući tisuće starijih građana natrag na tržište rada. Hrvatska je u godinu dana povećala broj zaposlenih za oko 40 tisuća, a krajem srpnja broj prijavljenih u sustavu mirovinskog osiguranja bio je nadomak rekordnih 1,8 milijuna, sa zaostatkom od svega 12 tisuća.

Prema procjenama, granica od 1,8 milijuna mogla bi biti probijena idućeg proljeća, a ključnu ulogu u tom rastu imaju – strani radnici i umirovljenici, piše Večernji list.

Trenutno je zaposleno 37.955 umirovljenika na pola radnog vremena, što je oko 5.500 više nego na početku godine i 10 tisuća više nego prije dvije godine. Među njima prednjače znanstvenici, stručnjaci, inženjeri, direktori i administrativni radnici, dok dio obavlja i fizički zahtjevne poslove.

Zakonske izmjene otvaraju tržište rada svim kategorijama umirovljenika, uključujući obrtnike i primatelje obiteljske te invalidske mirovine. No, u praksi se bilježe i zloupotrebe: poslodavci često prijavljuju manji broj sati nego što radnik odrađuje, a razliku isplaćuju neoporezivo

Nova statistička klasifikacija EU-a, primijenjena od lipnja, promijenila je raspored zaposlenih po sektorima – prerađivačka industrija ponovno je vodeća, dok su obrazovanje (+9.000), zdravstvo (+5.000) i javna uprava (+2.500) zabilježili značajan rast.

Stopa ovisnosti također se popravila – na 100 umirovljenika danas dolazi 145 zaposlenih, dvadesetak više nego prije deset godina. Za razliku od Hrvatske, Slovenija uvodi model 80-90-100 kojim stariji radnici mogu raditi skraćeno, uz gotovo punu plaću i doprinose, čime se potiče dulji ostanak na tržištu rada, dodaje Večernji list.