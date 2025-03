Putin i Trump pozivaju svijet da se riješi nuklearnog naoružanja

Podijeli :

Rusija tvrdi da je ključno započeti dijalog sa SAD-om o kontroli naoružanja nakon što je američki predsjednik Donald Trump poslao širok poziv nuklearnim silama da se riješe takvog oružja.

Kremlj smatra da se u toj raspravi treba govoriti i o europskim nuklearnim arsenalima, posebno nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron ovaj tjedan sugerirao da će proširiti zaštitu francuskim nuklearnim bombama i na druge zemlje kontinenta. Trump, koji je najavio denuklearizaciju kao prioritet njegovog drugog mandata, je rekao da bi “bilo odlično da se svi riješe nuklearnog naoružanja”.

“Znam da ih Rusija i mi imamo daleko najviše. Kina će imati jednaku količinu unutar četiri do pet godina. Bilo bi odlično ako se svi denukleariziramo jer je snaga nuklearnog naoružanja luda”, dodao je Trump.

Upitan da komentira te izjave, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov kazao je da je dijalog između “Rusije i SAD-a oko kontrole naoružanja nužan, posebno u pogledu strateške stabilnosti”.

Macron: Pariz je otvoren za razgovore o proširenju nuklearnog kišobrana

Naglasio je da je pitanje europskog arsenala postalo hitnije nakon Macronovog govora u srijedu u kojem je Rusiju nazvao “prijetnjom Francuskoj i Europi”. Rusija smatra da je taj govor sadržavao prijetnje i natruhe nuklearne ucjene. Kremlj ga je prozvao konfrontirajućim i pokušajem Francuske da preuzme nuklearno vodstvo u Europi. Rusija i SAD najveće su svjetske nuklearne sile. Svaka od njih ima oko pet tisuća nuklearnih glava. Kina ih ima 500, Francuska 290, a Britanija 225, stoji u podacima Federacije američkih znanstvenika.

Postojeći dogovor između SAD-a i Rusije o ograničavanju broja nuklearnih glava istječe u veljači iduće godine. Jedan ruski dužnosnik prošli je mjesec upozorio da izgledi za obnovom tog dogovora poznatog kao START ne djeluju obećavajuće. Trump je u veljači rekao da želi razgovarati s ruskim i kineskim kolegama Vladimirom Putinom i Xijem Jinpingom o ograničavanju nuklearnog arsenala.

Nije dao vremenski okvir kad bi se to moglo dogoditi, no rekao je da bi to moglo biti u ne tako dalekoj budućnosti.

