Ruske snage u problemu, naglo smanjeni napadi na Ukrajinu

Ruske snage smanjile su broj jurišnih operacija na bojišnici nakon što su Ukrajina i SpaceX postigli dogovor o blokiranju neregistriranih Starlink terminala za satelitski internet.
Izvori iz Glavnog stožera Oružanih snaga Ukrajine potvrdili su da je broj ruskih napada na nekim područjima smanjen, dok su u drugim sektorima u potpunosti zaustavljeni, piše Ukrainska Pravda.
Masovni prekid rada terminala
Prema izvješću Glavnog stožera objavljenom jučer u 16 sati, ukrajinske snage su od početka dana zabilježile 56 borbenih okršaja duž crte bojišnice. Smanjenje ruskih aktivnosti uslijedilo je nakon što su poduzete mjere za ograničavanje neovlaštenog korištenja Starlink tehnologije.
Vojni stručnjak za radiotehnologiju Serhij "Flash" Beskrestnov izvijestio je da su se ruske snage jučer suočile s masovnim prekidom rada Starlink terminala, prenosi Index.
Prema njegovim riječima, Rusi se žale da ne mogu ponovno uspostaviti vezu, što će utjecati na koordinaciju njihovih djelovanja duž cijele bojišnice.
Pozadina dogovora
Problem je postao javan 25. siječnja, kada je Beskrestnov, koji je u međuvremenu postao savjetnik ministra obrane Mihajla Fedorova za tehnologiju, izjavio da ruske snage vjerojatno koriste Starlink na bespilotnim letjelicama Šahid.
Američki poduzetnik Elon Musk odgovorio je na molbu Fedorova za pomoć u rješavanju ovog problema, nakon čega je SpaceX poduzeo protumjere. Musk je 1. veljače objavio kako se čini da su mjere dale rezultate.
Fedorov je zatim izvijestio o postupnom uvođenju sustava koji će omogućiti rad isključivo ovlaštenim Starlink terminalima na teritoriju Ukrajine.
Ukrajinska vlada donijela je uredbu o uvođenju takozvane "bijele liste", što znači da će u Ukrajini uskoro moći raditi samo provjereni i registrirani terminali, dok će svi ostali biti isključeni.
