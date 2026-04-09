Ruski FSB pritvorio bivšeg suradnika Radija Slobodna Europa zbog sumnje na izdaju

Ruska Federalna služba sigurnosti je priopćila da je pritvorila bivšeg novinara suradnika Radija Slobodna Europa zbog sumnje na izdaju odavanjem informacija ukrajinskoj obavještajnoj službi.
FSB, glavni nasljednik KGB-a iz sovjetskog doba, rekao je da je muškarac, čije ime služba nije otkrila, optužen za veleizdaju zbog navodne suradnje s ukrajinskom obavještajnom službom SBU.
Službeni Kijev ni Radio Slobodna Europa još nisu komentirali slučaj, a FSB nije naznačio je li pritvoreni muškarac porekao ili priznao optužbe.
Na snimkama objavljenim na društvenim mrežama prikazani su maskirani dužnosnici FSB-a kako kucaju na vrata muškarca i ulaze kako bi napravili pretres njegova stana. Na videozapisu FSB je poredao 21 memorijski štapić i dva mobitela te mu čitaju njegova prava.
FSB je izjavio da je muškarac, stanovnik Čite u istočnom Sibiru, rođen 1960. godine, ukrajinskoj obavještajnoj službi na Telegramu dostavljao informacije o o kritičnom infrastrukturnom objektu u regiji.
"Informacije koje su primile ukrajinske specijalne službe korištene su za izvođenje računalnih napada na te objekte, što je privremeno ometalo vlasti u obavljanju njihovih dužnosti", navodi se u priopćenju FSB-a.
"FSB još jednom skreće pozornost na činjenicu da će sve osobe koje su pristale pomagati neprijatelju biti identificirane, kazneno odgovorne i primit će strogu kaznu koju zaslužuju", navodi se.
