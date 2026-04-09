Oglas

ODAVAO INFORMACIJE?

Ruski FSB pritvorio bivšeg suradnika Radija Slobodna Europa zbog sumnje na izdaju

author
Hina
|
09. tra. 2026. 12:49
Rusija, FSB
AFP PHOTO / Russia's National Antiterrorism Committee/Ilustracija

Ruska Federalna služba sigurnosti je priopćila da je pritvorila bivšeg novinara suradnika Radija Slobodna Europa zbog sumnje na izdaju odavanjem informacija ukrajinskoj obavještajnoj službi.

Oglas

FSB, glavni nasljednik KGB-a iz sovjetskog doba, rekao je da je muškarac, čije ime služba nije otkrila, optužen za veleizdaju zbog navodne suradnje s ukrajinskom obavještajnom službom SBU.

Službeni Kijev ni Radio Slobodna Europa još nisu komentirali slučaj, a FSB nije naznačio je li pritvoreni muškarac porekao ili priznao optužbe.

Na snimkama objavljenim na društvenim mrežama prikazani su maskirani dužnosnici FSB-a kako kucaju na vrata muškarca i ulaze kako bi napravili pretres njegova stana. Na videozapisu FSB je poredao 21 memorijski štapić i dva mobitela te mu čitaju njegova prava.

FSB je izjavio da je muškarac, stanovnik Čite u istočnom Sibiru, rođen 1960. godine, ukrajinskoj obavještajnoj službi na Telegramu dostavljao informacije o o kritičnom infrastrukturnom objektu u regiji.

"Informacije koje su primile ukrajinske specijalne službe korištene su za izvođenje računalnih napada na te objekte, što je privremeno ometalo vlasti u obavljanju njihovih dužnosti", navodi se u priopćenju FSB-a.

"FSB još jednom skreće pozornost na činjenicu da će sve osobe koje su pristale pomagati neprijatelju biti identificirane, kazneno odgovorne i primit će strogu kaznu koju zaslužuju", navodi se.

Teme
fsb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ