Grmoja o Glavašu: Samo debilna zemlja bi osudila svoje generale

"Sjednica Odbora za pravosuđe - uvjeren sam da predsjednica Vrhovnog suda konačno dolazi s obzirom na to da je imala tri odgode. Rekla je da se da se mora upoznati sa svojom funkcijom, da ima obaveza vezano uz nadzor koji se upravo događao na sudu u Šibeniku s obzirom na slučaj Drniš i sve ono o čemu smo svjedočili u javnosti", kazao je Nikola Grmoja, komentirajući novu predsjednicu Vrhovnog suda, Mirtu Matić.