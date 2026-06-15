predsjednik MOST-a
Grmoja o Glavašu: Samo debilna zemlja bi osudila svoje generale
Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživio bio je predsjednik MOST-a, Nikola Grmoja. Razgovarali su, između ostaloga, o novoj predsjednici Vrhovnog suda, preusudi Branimiru Glavašu za ratne zločine i reformi pravosudnog sustava
"Sjednica Odbora za pravosuđe - uvjeren sam da predsjednica Vrhovnog suda konačno dolazi s obzirom na to da je imala tri odgode. Rekla je da se da se mora upoznati sa svojom funkcijom, da ima obaveza vezano uz nadzor koji se upravo događao na sudu u Šibeniku s obzirom na slučaj Drniš i sve ono o čemu smo svjedočili u javnosti", kazao je Nikola Grmoja, komentirajući novu predsjednicu Vrhovnog suda, Mirtu Matić.
"Mi smo tu izašli maksimalno u susret, ona je zahtijevala da ta sjednica bude nakon 15.6. Taj rok je prošao. Nemamo potvrdu, ali mislim da je jasno da se, kada je poziva Hrvatski sabor, a to je resorni odbor, da se predsjednica Vrhovnog suda treba odazvati", dodao je.
"Neki su mi čak govorili da ne bi trebao toliko izlaziti u susret, jer onda svatko može, koga god zovemo, reći da taj dan ne može. Mislim da je prioritet da predsjednica Vrhovnog suda podnese izvješće o stanju sudbene vlasti kada je Sabor pozove", kaže Grmoja.
"Zakazala je i izvršna vlast"
"Mislim da nema važnije obaveze od te, s obzirom na to da ju je Hrvatski sabor izabrao i da Hrvatskom saboru podnosi izvješće o stanju sudbene vlasti."
Dodao je i kako smatra da je u Hrvatskoj potrebna temeljita reforma pravosuđa, s naglaskom na stroži zakonodavni okvir kada su u pitanju najteža kaznena djela.
"Definitivno mislim da mi trebamo imati puno stroži zakonodavni okvir kada govorimo o najtežim kaznenim djelima. Ali u slučaju Drniš je zakazao i DORH, zakazalo je i hrvatsko pravosuđe, sud u Šibeniku, ali je zakazala izvršna vlast koja je odgovorna i za zakonodavni okvir, koja ima i mogućnost nadzora pravosudnih tijela."
Potrebna je temeljita reforma pravosuđa
Osvrnuo se i na slučaj ubojstva u Drnišu.
"Mi ćemo nastaviti upozoravati na loše stanje u hrvatskom pravosuđu. Ono što me jako žalosti jest to da nije previše vremena prošlo od smrti mladića u Drnišu, a praktički nitko više o tome ne govori."
"Mislim da bez temeljite reforme hrvatskog pravosuđa mi ne možemo ići naprijed ni kao društvo ni kao država. To je ključ. I naravno obračun s korupcijom."
O Glavašu: "Zamislite Izrael ili Ameriku u takvom scenariju"
Grmoja je komentirao i presudu Branimiru Glavašu, koji je osuđen zbog ratnih zločina.
"Što se tiče slučaja Glavaš, ja tu imam određene rezerve. Mogu to slobodno tako reći, samo debilna zemlja bi osudila svoje generale, i to generale u obrambenom ratu, ali to je sad već neka druga priča. Zamislimo Izrael ili Ameriku u jednom takvom scenariju, to je nemoguće."
Sve u svemu, Grmoja ne vidi puno pozitivnih aspekata hrvatskog pravosudnog sustava.
"Hrvatsko pravosuđe, to je generalno jedna suluda priča u kojoj nema nikakve pravde, u kojoj se presudama ne šalje nikakva poruka. Baš ovaj Odbor za pravosuđe kojeg smo imali, 80% gotovo napada na policajce završava uvjetnim osudama."
"Dakle, ako mi u takvim slučajevima, kao pravosuđe, kao društvo, ne možemo poslati snažnu poruku počiniteljima... ako mi u takvim slučajevima ne možemo poslati poruku da ćemo zaštititi one koji provode zakon, koji predstavljaju državu, mi onda nismo država", kaže Nikola Grmoja.
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