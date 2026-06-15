poduzetnici odahnuli
Švicarska rekla "ne" ograničenju broja stanovnika. Evo tko je bio ključan
Stariji glasači i stanovnici gradova su bili ključni za odbijanje desničarskog prijedloga da se ograniči broj stanovnika Švicarske na 10 milijuna, pokazali su podaci nedjeljnog referenduma, a vlada i poduzetnici su izrazili olakšanje zbog ishoda.
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Nakon tijesne kampanje u kojoj su se sudarili strahovi od nekontrolirane imigracije i švicarske izolacije u Europi, birači su na koncu odbacili inicijativu s 55 naprema 45 posto glasova.
Prijedlog Švicarske narodne stranke koji je mogao dovesti do ukidanja sporazuma o slobodi kretanja između Švicarske i Europske unije temeljio se na zabrinutosti da prenapučenost ugrožava javne usluge, potiče kriminal i rast cijena stanovanja.
Švicarska narodna stranka je najveća stranka u zemlji, a unatoč odbijanju prijedloga, obećala je da će se nastaviti protiviti useljavanju.
Prema anketama, mlađi glasači su u većoj mjeri nego stariji podržavali prijedlog od ograničenju.
Birači stariji od 65 godina su uglavnom bili skeptični glede prijedloga, pri čemu mu se protivili njih 60 posto kao i 57 posto glasača u dobi između 50 i 64 godine, prema švicarskom listu Tages-Anzeiger.
Prijedlog su najviše podržavali oni u dobi od 35 do 49 godina, odnosno njih 51 posto. Kada je riječ o biračima iz dobne skupine 18-34, prijedlog je podržalo njih 48 posto, prema podacima portala 20 Minute.
Cloe Jans, politologinja zaposlena u agenciji GFS Bern, za 20 Minuten je kazala da, iako je postojala podrška za ciljeve prijedloga, javnost ne želi da se u zakone uvode rigidna ograničenja.
"U geopolitički neizvjesna vremena ljudi nisu skloni eksperimentima ili nepotrebnom paljenju mostova", pojasnila je.
Protivljenje poduzetnika
Referendum je održan nakon 2025. godine koja je bila prepuna izazova za Švicarsku, koja se suočila s najvišim američkim carinama u Europi kada je predsjednik Donald Trump pritisnuo bogatu zemlju da smanji svoj trgovinski višak sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Također, Švicarska je u procesu ratifikacije sporazuma s Europskom unijom koji bi produbio njihove gospodarske veze. Kampanja protiv ograničenja broja stanovnika je objavila plakate koji prikazuju Trumpa kako se smiješi uz natpis: "Prekidanje veza s Europom, baš sada?".
Udruženja poduzetnika, vlada i parlament su se protivili ograničenju upozoravajući da bi ono moglo zamrsiti pristup europskom tržištu rada, ključnom za švicarske tvrtke.
Podaci o glasanju pokazuju da su najveći gradovi Zuerich, Ženeva, Basel, Lausanne i Bern odlučno odbacili prijedlog koji je najviše podrške dobio u ruralnim, konzervativnim kantonima.
Prijedlog je također odbačen u kantonima Valais i Grison poznatim po svojim skijalištima. Prijedlog je uglavnom loše prošao u dijelu zemlje gdje se govori francuski.
Švicarska narodna stranka je tražila da broj stanovnika, koji trenutno iznosi 9,1 milijuna, ne smije prijeći 10 milijuna prije 2050., te da jednom kada dođe do 9,5 milijuna, vlada uvede stroža pravila o imigraciji.
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