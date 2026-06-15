Oglas

Hakan Fidan

Turski ministar putuje u Moskvu: Spremni su biti domaćini pregovora

author
Hina
|
15. lip. 2026. 13:31
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Turkish Foreign Minister Hakan Fidan speaks during a press conference with his counterparts Jeyhun Bayramov of Azerbaijan and Maka Bochorishvili of Georgia (not pictured) after their meeting in Istanbul, Turkey, June 8, 2026. REUTERS/Dilara Senkaya
REUTERS/Dilara Senkaya

Ministar vanjskih poslova Hakan Fidan ponovit će ponudu da Turska bude domaćin pregovora između Rusije i Ukrajine tijekom posjeta Moskvi ovog tjedna, na kojem će također razgovarati o sigurnosti plovidbe na Crnom moru te o Južnom Kavkazu, rekao je u ponedjeljak diplomatski izvor.

Oglas

Posjet u utorak i srijedu dolazi prije turskog domaćinstva samita NATO-a 7. i 8. srpnja, a nakon što je Kijev u travnju zatražio od Ankare da posreduje organiziranjem sastanka na razini čelnika.

Turska održava srdačne odnose s Moskvom i Kijevom od ruske invazije 2022. godine.

Turski izvor rekao je da će se Fidan sastati s ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, a kasnije i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Upozorit će na daljnju eskalaciju u Crnom moru i ponoviti turski prijedlog o ograničenom prekidu vatre koje bi obuhvatilo luke i energetsku infrastrukturu, rekao je izvor.

Posljednjih mjeseci Ukrajina i Rusija međusobno su se optuživale za napade dronovima na tankere u blizini sjeverne obale Turske.

Ukrajinski dužnosnik rekao je da bi Kijev pozdravio ponudu Turske da bude domaćin bilateralnih razgovora, što je predsjednik Volodimir Zelenski nekoliko puta predložio.

Kijevski veleposlanik u Ankari prošli je mjesec za Reuters rekao da želi dublje veze s Turskom, uključujući zajedničku proizvodnju u obrambenoj industriji.

Fidan će također razgovarati o događajima na Južnom Kavkazu, nakon što je armenski premijer Nikol Pašinjan pobijedio na izborima ovog mjeseca, te dok Erevan radi s Azerbajdžanom na mirovnom sporazumu koji bi mogao ubrzati normalizaciju odnosa Turske s Armenijom.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
crno more hakan fidan rat u ukrajini rusija turska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ