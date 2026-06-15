Hakan Fidan
Turski ministar putuje u Moskvu: Spremni su biti domaćini pregovora
Ministar vanjskih poslova Hakan Fidan ponovit će ponudu da Turska bude domaćin pregovora između Rusije i Ukrajine tijekom posjeta Moskvi ovog tjedna, na kojem će također razgovarati o sigurnosti plovidbe na Crnom moru te o Južnom Kavkazu, rekao je u ponedjeljak diplomatski izvor.
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Posjet u utorak i srijedu dolazi prije turskog domaćinstva samita NATO-a 7. i 8. srpnja, a nakon što je Kijev u travnju zatražio od Ankare da posreduje organiziranjem sastanka na razini čelnika.
Turska održava srdačne odnose s Moskvom i Kijevom od ruske invazije 2022. godine.
Turski izvor rekao je da će se Fidan sastati s ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, a kasnije i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Upozorit će na daljnju eskalaciju u Crnom moru i ponoviti turski prijedlog o ograničenom prekidu vatre koje bi obuhvatilo luke i energetsku infrastrukturu, rekao je izvor.
Posljednjih mjeseci Ukrajina i Rusija međusobno su se optuživale za napade dronovima na tankere u blizini sjeverne obale Turske.
Ukrajinski dužnosnik rekao je da bi Kijev pozdravio ponudu Turske da bude domaćin bilateralnih razgovora, što je predsjednik Volodimir Zelenski nekoliko puta predložio.
Kijevski veleposlanik u Ankari prošli je mjesec za Reuters rekao da želi dublje veze s Turskom, uključujući zajedničku proizvodnju u obrambenoj industriji.
Fidan će također razgovarati o događajima na Južnom Kavkazu, nakon što je armenski premijer Nikol Pašinjan pobijedio na izborima ovog mjeseca, te dok Erevan radi s Azerbajdžanom na mirovnom sporazumu koji bi mogao ubrzati normalizaciju odnosa Turske s Armenijom.
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