SAD napao Iran, Teheran uzvratio napadom na američke baze u Jordanu

"Mogu potvrditi da su danas američke snage napale dva iranska lansera na otoku Larak", istaknuo je američki dužnosnik, dodavši kako su se Iranci pripremali za lansiranje raketa s morskim minama u Hormuški tjesnac.

Prema pisanju Reutersa, Iranska revolucionarna garda priopćila je da je u napadu ubijeno i ranjeno nekoliko vojnika i građana te da će Teheran na to adekvatno odgovoriti.

Iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim izvijestila je da su SAD izvele napad dronom na otok.

Iran je zatim objavio da je projektilima i dronovima napao dvije američke zračne baze u Jordanu. Prema iranskim tvrdnjama, mete su bile baze kralj Husein i Al-Azraq.

Američki predsjednik Donald Trump prošli je tjedan izjavio da su sve mine detonirane ili uklonjene iz međunarodnih voda Hormuškog tjesnaca, kao i da je Iran obaviješten da će svaki brod ili čamac koji postavi nove mine biti uništen.

Posljednji poznati američki napadi na Iran bili su krajem srpnja, dok je rat posljednjih tjedana dosegao zastoj, a Washington je prijetio nametanjem skupih sankcija zemljama koje podržavaju Iran.

SAD i Izrael napali su Iran 28. veljače, a Iran je odgovorio vlastitim napadima na Izrael i zaljevske države u kojima se nalaze američke baze.

Američko-izraelski napadi na Iran i izraelski napadi na Libanon ubili su tisuće ljudi, a milijune raselili. Osamnaest američkih vojnika ubijeno je u sukobu.

Rat je doveo do blokade Hormuškog tjesnaca, kroz koji je prije sukoba prolazila oko petina svjetske potrošnje naftnih barela.