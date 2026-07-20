hegemonija i globalni jug
Baković: Kina se pokušava predstaviti kao drugačija velesila u odnosu na SAD
Gošća našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bila je Gorana Baković, dopisnica slovenskog Dela i politička analitičarka specijalizirana za Kinu.
Oglas
"To je bila poruka svijetu, ali i Kini", kazala je Gorana Baković, komentirajući nedavne izjave predsjednika NR Kine, Xija Jinpinga o razvoju umjetne inteligencije.
"Kina je otišla vrlo daleko u umjetnoj inteligenciji i robotizaciji koja je bitno više nego u Europi ušla u kineske industrijske pogone. Daleko je veći utjecaj robotizacije na kinesku radnu snagu nego što je to kod nas.
Kina uvodi određene regulacije kako bi spriječila da poslodavci otpuštaju radnike zbog toga što su roboti učinkovitiji i jeftiniji. Kina želi UI-ju pristupiti na humaniji način nego što se moglo očekivati", dodala je.
Kaže da je kineski predsjednik apelirao prema svjetskoj periferiji, ponudivši svoju potporu u borbi protiv hegemonije unipolarnog svijeta.
"Predsjednik Xi je prvi puta osobno otvorio konferenciju o umjetnoj inteligenciji, koja se dugi niz godina, od 2018., održava u Šangaju. Htio je reći da Kina ostaje dosljedna u temeljnom načelu svoje vanjske politike, a to je borba protiv hegemonije."
Dodaje kako Xijev govor daje naslutiti da će Kina pokušati biti svojevrsna zaštitnica zemalja Globalnog juga.
"On je izričito zahtijevao da se UI ne povezuje samo uz jednu, ili nekolicinu najmoćnijih država na svijetu. Obratio se Globalnom jugu, poručujući da će Kina biti neka vrsta zaštitnice i pokroviteljice rasta Globalnog juga uz pomoć umjetne inteligencije", dodaje.
Dodaje kako Kina širi svoj utjecaj, ali i ističe da je drugačiji tip velesile od SAD-a.
"Kina koristi svaku prigodu da uđe u prostor koji Amerika ne ispunjava. Ali ključno je što se Kina pokušava predstaviti kao drugačija velesila u odnosu na SAD, silu koja će omogučiti da svi idu naprijed, a ne da će UI koristiti za svoju hegemonsku poziciju u svijetu", kaže Baković.
Ostatak razgovora pogledajte u videu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas