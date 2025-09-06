"Kina postoji kao država koju SAD ne može zastrašiti niti kontrolirati poput Europe"

Ni sam Emanuel nije ništa suptilniji. Tekst nosi naslov „Upoznali smo neprijatelja i to nismo mi“, a „neprijatelj“ je, dakako, Kina. Emanuel žali što su Amerikanci toliko uzrujani. Nekad smo, kaže, imali politiku uljudnosti i poštovanja, a posljednjih desetljeća zemlja je bila „napadnuta s dvije strane pokretima definiranima gotovo isključivo bijesom i ogorčenjem: Occupy Wall Street i Tea Partyjem, koji su se razvili u MAGA pokret i nerede 6. siječnja“. To što izjednačava ljutnju zbog previsokih stanarina i nejednakosti s ljutnjom temeljenom na rasističkim dezinformacijama tipičan je centristički manevar, gdje se ljevica i desnica stavljaju u isti koš kao „dva ekstrema“.