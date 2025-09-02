Oglas

"novi svjetski poredak"

Samo jedan čelnik članice EU-a ide na paradu u Peking

author
Hina
|
02. ruj. 2025. 06:45
peking, dolazak uzvanika na vojnu paradu
Lintao Zhang / POOL / AFP

Slovački premijer Robert Fico održat će bilateralne sastanke s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na obilježavanju godišnjice Drugog svjetskog rata u Pekingu ovaj tjedan, rekao je u ponedjeljak Fico.

Oglas

Zatim će se u petak na istoku Slovačke sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, po priopćenju.

Fico će biti jedini čelnik države članice Europske unije koji će nazočiti svečanosti u Pekingu.

Ondje će biti i čelnici Sjeverne Koreje, Irana i Mjanmara.

"Poštujem svaku pojedinu žrtvu borbe protive fašizma pa sam zato prije s poštovanjem stajao ispred spomenika u Moskvi, Normandiji i Washingtonu", rekao je Fico, u priopćenju.

"Osobno žalim, i priznajem da ne razumijem zašto, što će od država članica EU-a samo Slovačka biti nazočna u Pekingu. Gradi se novi svjetski poredak, nova pravila multipolarnog svijeta, nova ravnoteža sila, što je iznimno važno za stabilnost svijeta."

Teme
robert fico

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ