Sarkozy u zatvoru dobio prijetnje smrću

"Ravnatelj zatvora La Sante je 22. listopada 2025. obavijestio ured tužitelja u Parizu o videu koji se dijeli društvenim mrežama, a nedvojbeno ga je snimio zatvorenik, u kojem je izrekao prijetnje nakon dolaska Nicolasa Sarkozyja u objekt", rekao je ured tužitelja za Reuters u priopćenju poslanom e-mailom.