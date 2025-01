Scholz o sjećanju na Holokaust: Naša odgovornost nikad ne prestaje

Njemački kancelar Olaf Scholz u nedjelju je ponovio važnost komemoriranja Holokausta i drugih strašnih zločina koje su počinili nacisti.

“Ne tolerirati nepravdu, nikad ne gledati na drugu stranu, govoriti ne: to mora biti naša nit vodilja danas, 80. godina nakon oslobođenja Auschwitza”, rekao je Scholz.

Sjećanje na civilizacijski zločin Nijemaca tijekom Holokausta mora se održavati živim i prenositi svakoj generaciji iznova, istaknuo je Scholz.

Tijekom Holokausta, nacistički počinitelji i kolaboracionisti pobili su oko 6 milijuna Židova. Nacisti su također brutalizirali i ubijali pripadnike drugih manjinskih skupina.

“Naša odgovornost nikada ne prestaje,” naglasio je Scholz.

Kancelar je rekao da je alarmantna normalizacija antisemitizma, desničarskog ekstremizma, nacionalističkih ideja i očigledne mizantropije na mnogim mjestima.

“Internet i društvene mreže posebno često su leglo ekstremističkih stavova, huškanja i mržnje,” upozorio je Scholz.

Upozorio je da ova mržnja koja se širi online često prijeti Židovima u stvarnom životu. Važnije je nego ikad pametno iznijeti činjenice i iz njih izvući ispravne pouke, rekao je.

“Židovski život, to je Frankfurt. Židovski život, to je Njemačka. To smo mi”, rekao je kancelar.

27. siječnja 1945. sovjetski vojnici oslobodili su preživjele zatvorenike nacističkog koncentracijskog logora Auschwitz u okupiranoj Poljskoj.

Samo u Auschwitzu, Nijemcu su ubili više od milijun ljudi, većinom Židova. 27. siječnja u Njemačkoj se održava Dan sjećanja na Holokaust od 1996. godine.

