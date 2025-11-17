Šef BBC-ja: Odlučni smo boriti se protiv bilo kakve Trumpove pravne akcije

Ravnatelj BBC-ja Samir Shah rekao je da “ne postoji osnova za tužbu za klevetu i odlučni smo boriti se” – nakon što je Donald Trump izjavio da će tužiti tu kuću na iznos između 1 i 5 milijardi dolara.
U e-mailu osoblju, Shah je naveo: “Mnogo se toga piše, govori i nagađa o mogućnosti pravnog postupka, uključujući potencijalne troškove ili nagodbe.
U svemu tome, naravno, itekako smo svjesni privilegije našeg financiranja i potrebe da zaštitimo naše pretplatnike, britansku javnost.
Želim biti potpuno jasan – naš stav se nije promijenio. Ne postoji osnova za tužbu za klevetu i odlučni smo boriti se.”
Ovo dolazi nakon što je američki predsjednik u subotu potvrdio da će pokrenuti pravni postupak protiv te medijske kuće zbog uređivanja njegova govora u emisiji Panorama – unatoč isprici BBC-ja.
“Tužit ćemo ih. Tužit ćemo ih za bilo što između milijarde i pet milijardi dolara, vjerojatno negdje idućeg tjedna”, rekao je novinarima.
“Moramo to učiniti, čak su i priznali da su varali. Varali su. Promijenili su riječi koje su izlazile iz mojih usta.”
BBC je u četvrtak rekao da je montaža Trumpova govora od 6. siječnja 2021. stvorila “pogrešan dojam da je predsjednik Trump izravno pozvao na nasilne akcije”.
Televizijska kuća se ispričala i rekla da je spajanje različitih dijelova govora bila “pogreška u prosudbi”, ali je odbila platiti odštetu nakon što su Trumpovi odvjetnici zaprijetili tužbom od milijardu dolara ako se ne objavi povlačenje i isprika.
