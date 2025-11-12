Trumpova tužba od milijardu dolara: BBC je promijenio moj predivan, umirujući govor

Glavni ravnatelj BBC-ja, Tim Davie, podnio je ostavku u nedjelju, suočen s kritikama zbog načina na koji je uređena snimka Trumpovog govora održanog prije napada na američki Kapitol 6. siječnja 2021. godine. Urednička verzija prikazana je u emisiji Panorama prošle godine, neposredno prije američkih predsjedničkih izbora 2024.
Ponovio prijetnju tužbom
Američki predsjednik Donald Trump ponovio je prijetnju pokretanja tužbe vrijedne milijardu dolara tijekom intervjua za Fox News. Izjavio je:
“Mislim da imam obvezu to učiniti, ne možete dopustiti da vam ljudi to rade. Pretpostavljam da moram. Oni su prevarili javnost i to su priznali. I to u zemlji koja je naš veliki saveznik, navodno naš veliki saveznik [Ujedinjeno Kraljevstvo]. To je prilično tužan događaj.
The BBC got caught fabricating a narrative by editing Trump’s January 6 speech to make it look like he directly called for violence.— Jeffery Mead (@the_jefferymead) November 10, 2025
That isn’t journalism. It’s manipulation, and it’s morally bankrupt.
They need to be held accountable. pic.twitter.com/M8SEJRwHlx
Zapravo su promijenili moj govor od 6. siječnja, koji je bio prekrasan, smirujući govor, i učinili da zvuči radikalno", rekao je, a prenosi Guardian.
U spornoj verziji montiranog govora sugerirano je da je Trump okupljenima poručio:
“Krenut ćemo prema Kapitolu i ja ću biti s vama, i borit ćemo se. Borit ćemo se kao pakleni.”
The BBC isn't perfect, but it belongs to Britain not Trump.— Ed Davey (@EdwardJDavey) November 10, 2025
Political leaders across the UK must unite in defending its independence from the White House. pic.twitter.com/Y0sg0S7XFH
Sat vremena udaljeni dijelovi govora
No, ti su dijelovi zapravo bili izvađeni iz različitih dijelova govora, gotovo sat vremena udaljenih jedan od drugoga.
Pravno pismo Trumpovog odvjetnika Alejandra Brita zahtijeva da BBC odmah povuče “lažne, klevetničke, omalovažavajuće i zapaljive izjave” o Trumpu.
U pismu se navodi da će, ako BBC “ne postupi u skladu sa zahtjevom”, predsjednik “biti prisiljen iskoristiti svoja pravna i pravična prava, uključujući podnošenje tužbe u iznosu ne manjem od 1.000.000.000 dolara na ime odštete”.
