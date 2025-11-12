Oglas

uoči upada u kongres

Trumpova tužba od milijardu dolara: BBC je promijenio moj predivan, umirujući govor

N1 Info
12. stu. 2025. 09:22
U.S. President Donald Trump speaks during an event to make announcements on fertility treatment coverage, in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., October 16, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
REUTERS/Jonathan Ernst

Glavni ravnatelj BBC-ja, Tim Davie, podnio je ostavku u nedjelju, suočen s kritikama zbog načina na koji je uređena snimka Trumpovog govora održanog prije napada na američki Kapitol 6. siječnja 2021. godine. Urednička verzija prikazana je u emisiji Panorama prošle godine, neposredno prije američkih predsjedničkih izbora 2024.

Ponovio prijetnju tužbom

Američki predsjednik Donald Trump ponovio je prijetnju pokretanja tužbe vrijedne milijardu dolara tijekom intervjua za Fox News. Izjavio je:

“Mislim da imam obvezu to učiniti, ne možete dopustiti da vam ljudi to rade. Pretpostavljam da moram. Oni su prevarili javnost i to su priznali. I to u zemlji koja je naš veliki saveznik, navodno naš veliki saveznik [Ujedinjeno Kraljevstvo]. To je prilično tužan događaj.

Zapravo su promijenili moj govor od 6. siječnja, koji je bio prekrasan, smirujući govor, i učinili da zvuči radikalno", rekao je, a prenosi Guardian.

U spornoj verziji montiranog govora sugerirano je da je Trump okupljenima poručio:

“Krenut ćemo prema Kapitolu i ja ću biti s vama, i borit ćemo se. Borit ćemo se kao pakleni.”


Sat vremena udaljeni dijelovi govora

No, ti su dijelovi zapravo bili izvađeni iz različitih dijelova govora, gotovo sat vremena udaljenih jedan od drugoga.

Pravno pismo Trumpovog odvjetnika Alejandra Brita zahtijeva da BBC odmah povuče “lažne, klevetničke, omalovažavajuće i zapaljive izjave” o Trumpu.

U pismu se navodi da će, ako BBC “ne postupi u skladu sa zahtjevom”, predsjednik “biti prisiljen iskoristiti svoja pravna i pravična prava, uključujući podnošenje tužbe u iznosu ne manjem od 1.000.000.000 dolara na ime odštete”.

Teme
BBC donald trump tužba

