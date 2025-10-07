Oglas

NA SVIM BOJIŠNICAMA

Sirijska vlada i kurdske snage postigli dogovor o primirju

author
Hina
|
07. lis. 2025. 18:25
sirija
LOUAI BESHARA / AFP

Sirijski ministar obrane Murhaf Abu Kasra i zapovjednik Sirijskih demokratskih snaga (SDF) koje podržava SAD general Mazlum Abdi dogovorili su sveobuhvatno primirje na svim bojišnicama na sjeveru i sjeveroistoku Sirije.

Oglas

Sporazum stupa na snagu odmah, priopćilo je sirijsko ministarstvo obrane.

Nedavni sukobi između dviju strana bacili su sjenu na značajan sporazum potpisan u ožujku između SDF-a predvođenog Kurdima i nove sirijske vlade predvođene islamistima o integraciji regionalnih snaga u državne institucije.

Cilj je sporazuma pomoći u ujedinjenju zemlje razorene nakon 14 godina građanskog rata i utrti put kurdskim snagama koje drže četvrtinu Sirije da se spoje s Damaskom, zajedno s regionalnim kurdskim upravnim tijelima.

Sirijski predsjednik Ahmed al-Šara sastao se u Damasku s američkim posebnim izaslanikom za Siriju Thomasom Barrackom i načelnikom američkog Središnjeg zapovjedništva admiralom Bradom Cooperom, priopćilo je sirijsko predsjedništvo.

Razgovori, kojima su prisustvovali sirijski ministar vanjskih poslova Asad al-Šibani, ministar obrane Abu Kasra i šef obavještajne službe Husein al-Salameh, usredotočili su se na nedavne događaje u Siriji, podršku političkom procesu i napore za jačanje sigurnosti i stabilnosti.

Teme
sirija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ