Sjeverna Koreja testirala nadzvučne projektile: Mogu izbjeći protuzračnu obranu

Sjeverna Koreja se pohvalila da je uspješno testirala "nov, najmoderniji oružani sustav" koji uključuje nadzvučne projektile u sklopu obrambenog programa za jačanje strateškog odvraćanja neprijatelja.
Dva nadzvučna projektila su lansirana iz područja blizu glavnog grada Pjongjanga i pogodila cilj na kopnu u sjeveroistočnom dijelu zemlje, objavila je državna novinska agencija KCNA.
Agencija nije spomenula je li sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un bio prisutan na testiranju.
Sjeverna Koreja razvija nadzvučne projektile koji mogu izvoditi manevre i izbjegavati protuzračnu obranu svojih ciljeva.
Južnokorejska vojska tvrdi da je Sjeverna Koreja lansirala više balističkih projektila kratkog dometa prema moru s istočne obale, tjedan dana prije ključnog azijsko-pacifičkog samita (APEC) u Južnoj Koreji i očekivanog posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa u regiji.
Očekuje se da će se Trump u Južnoj Koreji sastati s kineskim kolegom Xijem Jinpingom.
Sjeverna Koreja posljednji je put ispalila balističke projektile 8. svibnja, kada je s istočne obale lansirala nekoliko raketa kratkog dometa.
Ove je godine Sjeverna Koreja predstavila svoj najnoviji međukontinentalni balistički projektil na paradi kojoj je prisustvovao kineski premijer.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
