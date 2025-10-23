Oglas

ZVECKANJE ORUŽJEM

Sjeverna Koreja testirala nadzvučne projektile: Mogu izbjeći protuzračnu obranu

author
Hina
|
23. lis. 2025. 07:19
Sjeverna Koreja, raketa
AFP / JUNG YEON-JE

Sjeverna Koreja se pohvalila da je uspješno testirala "nov, najmoderniji oružani sustav" koji uključuje nadzvučne projektile u sklopu obrambenog programa za jačanje strateškog odvraćanja neprijatelja.

Oglas

Dva nadzvučna projektila su lansirana iz područja blizu glavnog grada Pjongjanga i pogodila cilj na kopnu u sjeveroistočnom dijelu zemlje, objavila je državna novinska agencija KCNA.

Agencija nije spomenula je li sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un bio prisutan na testiranju.

Sjeverna Koreja razvija nadzvučne projektile koji mogu izvoditi manevre i izbjegavati protuzračnu obranu svojih ciljeva.

Južnokorejska vojska tvrdi da je Sjeverna Koreja lansirala više balističkih projektila kratkog dometa prema moru s istočne obale, tjedan dana prije ključnog azijsko-pacifičkog samita (APEC) u Južnoj Koreji i očekivanog posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa u regiji.

Očekuje se da će se Trump u Južnoj Koreji sastati s kineskim kolegom Xijem Jinpingom.

Sjeverna Koreja posljednji je put ispalila balističke projektile 8. svibnja, kada je s istočne obale lansirala nekoliko raketa kratkog dometa.

Ove je godine Sjeverna Koreja predstavila svoj najnoviji međukontinentalni balistički projektil na paradi kojoj je prisustvovao kineski premijer.

Teme
južna koreja lansiranje rakete sjeverna koreja test

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ