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seksualno uznemiravanje

Skandal u Haagu: Suspendiran glavni tužitelj ICC-a

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Hina
|
09. lip. 2026. 07:01
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reuters
Peter Dejong/via REUTERS

Glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda (ICC) Karim Khan suspendiran je s dužnosti u ponedjeljak navečer zbog sumnje na seksualno nedolično ponašanje, prenosi u utorak dpa.

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Konačna odluka o njegovoj eventualnoj smjeni s dužnosti bit će donesena na posebnoj sjednici država članica suda, priopćilo je nadzorno tijelo ICC-a u Haagu. Sjednica će se održati što je prije moguće.

Izvršni odbor nadzornog tijela ICC-a poručio je da je takva procjena donesena na temelju "izvješća o istrazi koju je proveo ured Ujedinjenih naroda za unutarnje nadzorne službe (OIOS), dokaza, savjeta ad hoc panela sudskih stručnjaka i pisanih podnesaka".

Godine 2024. bliska kolegica optužila je britanskog tužitelja za seksualno nedolično ponašanje. Khan ju je navodno više puta uznemiravao tijekom duljeg razdoblja i prisiljavao na seksualne radnje, piše dpa.

Povjerenstvo Ujedinjenih naroda istražilo je optužbe i podnijelo svoje izvješće u prosincu 2025. godine, ali izvješće nije javno dostupno.

Troje sudaca tog međunarodnog suda podnijelo je pravno mišljenje na temelju istrage. Ni to mišljenje nije objavljeno.

Khan (56) rekao je da se želi vratiti na dužnost čim se razjasne optužbe, koje on poriče.

Khan je kao glavni tužitelj od 2021. izdao naloge za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i ruskog predsjednika Vladimira Putina, među ostalima.

Sjedinjene Države pojačale su pritisak na sud, posebno zbog naloga za uhićenje protiv Netanyahua, te su nametnule sankcije osoblju i sucima.

Ukupno 125 država potpisalo je osnivački ugovor suda, uključujući sve države članice EU-a. SAD, Rusija i Izrael nisu članice suda.

Teme
karim khan međunarodni kazneni sud nalozi za uhićenje sankcije seksualno nedolično ponašanje

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