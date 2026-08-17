"NEĆEMO ŠUTJETI"
Karlovački Rangeri: Imamo nekoliko Lika. Kad smo na to upozoravali, smijali su nam se i prijetili
Karlovački Rangeri upozorili su na razmjere problema ilegalnog odlaganja otpada na području Karlovca i Karlovačke županije. Tvrde da su evidentirali stotine divljih odlagališta, a procjenjuju da ih na području Karlovca i okolice ima više od tisuću.
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Nakon što je slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću ponovno otvorio pitanje funkcioniranja sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, Karlovački Rangeri upozoravaju da sličnih problema ima i na njihovu području.
U objavi na Facebooku osvrnuli su se i na odnos prema njihovim ranijim upozorenjima.
"Smijali su nam se, vrijeđali su nas, prijetili, a sad su veliki aktivisti, borci za prirodu, stručnjaci", poručili su.
Gospodarenje otpadom ne funkcionira
Navode da su tijekom svog rada evidentirali stotine ilegalnih odlagališta, a neka su i sami sanirali. Međutim, tvrde da se nakon čišćenja vrlo brzo pojavljuju nova.
"Detektirali smo na stotine divljih odlagališta otpada, dio smo sami riješili, ali problem je taj što na svako sanirano divlje odlagalište dolazi 10 novih. Naravno, problem je u sustavu jer sustav gospodarenja otpadom ne funkcionira, problem je u zakonu, a samim time u pravosuđu", naveli su.
Prema njihovim procjenama, samo na području Karlovca i okolice nalazi se više od tisuću divljih odlagališta otpada.
"U Karlovačkoj županiji imamo nekoliko Lika"
Posebno su se osvrnuli na aktualni slučaj u Gospiću, poručivši da Lika nije jedino područje suočeno s ozbiljnim problemima ilegalno odloženog otpada.
"Žao nam je što se trebala 'desiti' Lika da se ljudima otvore oči, ali nekako se bojimo da je to kasno. Mi u Karlovcu, Karlovačkoj županiji imamo nekoliko Lika i to se mora što prije riješiti", upozorili su.
Rangeri smatraju da problem nije moguće riješiti samo povremenim čišćenjem pojedinih lokacija, nego su potrebne promjene u sustavu gospodarenja otpadom, zakonodavstvu i postupanju nadležnih institucija.
Građane su pozvali da im se pridruže u obilasku lokacija na kojima se ilegalno odlaže otpad te da prijavljuju devastaciju prirode.
"Nećemo šutjeti"
"Mi nećemo šutjeti, a molimo vas nemojte ni vi. Krenite s nama u šetnju od Radonje, a ako i malo volite ovaj grad, naše rijeke, šume, otvorite oči. Crvene točke su zajednički problem kojeg moramo zajedno riješiti", poručili su.
Na zajedničku akciju pozvali su sve kojima je zaštita okoliša važna, neovisno o političkim ili drugim podjelama.
"Ovim putem pozivamo sve mesije, sve one kojima je ovo bitno, bez obzira na boje, da zajedno izađemo van, u prirodu jer ovo radimo zbog naše djece", zaključili su Karlovački Rangeri.
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