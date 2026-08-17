TOKSIČNI OTPAD U GOSPIĆU
Orešković: Riješili smo se stranih okupatora i vojske, a kako ćemo se riješiti HDZ-ova otrova?
Saborska zastupnica DOSIP-a Dalija Orešković razgovarala je s Katarinom Plantak u Novom danu o problemu otpada u Gospiću te današnjoj sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša posvećenoj tom slučaju.
Izvanredna sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša trebala bi biti održana danas, nakon što je prošlog petka odgođena zbog velikog požara na području Omiša. Tema sjednice bit će slučaj odlagališta otpada uGospiću.
Dan ranije u Gospiću je održan prosvjed na kojem se okupilo nekoliko stotina ljudi, a među njima je bila i saborska zastupnica Dalija Orešković, koja je za N1 govorila o tom problemu.
Na pitanje što očekuje od sjednice Odbora, Orešković je rekla da se njezina očekivanja razlikuju od onoga što očekuju građani.
"Jedno je što ja očekujem, a drugo je što očekuju Ličani, Gospićani i hrvatska javnost. Javnost očekuje odgovore, Gospić želi čuti kada će se i na koji način sanirati otrovni, toksični otpad. Bojim se da na današnjoj sjednici nećemo čuti puno odgovora, ali to ne znači da sama sjednica nema smisla", kazala je.
Orešković smatra da će HDZ pokušati skrenuti pozornost sa same teme sjednice. "HDZ ima sada već desetogodišnju uhodanu praksu i tradiciju i običaj sabotiranja rada svih institucija, saborskih odbora i raznih drugih tijela. Danas će ponovno HDZ-ovi poslušnici, trollovi, pokušavati na svaki način, kroz povrede poslovnika, kroz cirkusiranje, pokušati pretvoriti ovu sjednicu u jednu smijuriju", kazala je zastupnica.
"Darko Milinović će imati svoju malu predstavu..."
Dodala je da će na sjednicu doći i ljudi koji nisu članovi saborskog radnog tijela, među kojima je izdvojila gradonačelnika Gospića Darka Milinovića.
"Na sjednicu će također doći i ljudi izvan saborskog radnog tijela, neki od njih, poput gradonačelnika Gospića Darka Milinovića, imat će svoju malu predstavu pa će s HDZ-om imati dupli pas i postavljati Turudiću neka svoja pitanja kako bi se pažnja skrenula na neke druge kolosijeke", navela je Orešković.
Prema njezinim riječima, takav bi pristup mogao razočarati dio građana, ali smatra da sjednica ipak ima važnu ulogu.
"Bit će puno kakofonije, u tome svemu možda će dio građana Gospića biti pomalo rezigniran i reći da to sve nema smisla, ali to nije točno. Danas će se HDZ ovdje u svojoj tradicionalnoj utvrdi pokazati u svom pravom svjetlu i prvi ključan, presudan korak za rješavanje ovog otrovnog otpada koji je zasuo ne samo Gospić, nego čitavu Hrvatsku, jest da građani shvate tko je ta struktura, tko je ta mafija koja to sve radi kroz institucije."
"Mafijaši su odlučili najčišće dijelove prirode pretvoriti u ilegalna odlagališta toksičnog otpada"
Govoreći o tome da su se pojavila i nova mjesta na kojima se odlaže otpad, Orešković je naglasila da je riječ o ilegalnim odlagalištima.
"Nisu to odlagališta, to su divlja odlagališta. To znači da smo mi Hrvatsku koja je po čistoći prirode bila biser Europe, kad već nemamo industriju ni proizvodnju jer smo uništili, čija je komparativna prednost bila ta što smo mogli ponuditi čisto more, čistu prirodu i nešto drugo što ostatak Europe nema", komentirala je Orešković.
Smatra da je problem posljedica postupanja vlasti i pojedinaca koji su takva područja pretvarali u mjesta za odlaganje otpada.
"Imali smo takvu vlast, takve profitere, takve mafijaše koji su odlučili najčišće dijelove prirode, parkove prirode pretvoriti u ilegalna odlagališta toksičnog otpada", rekla je.
"Hrvatska nema postrojenja za zbrinjavanje takvog otpada"
"U ovom slučaju ne radi se o komunalnom otpadu, ali mi ne znamo zbrinuti ni komunalni otpad. Pitajte danas Milinovića što se radi s, primjerice, odvojenom plastikom. Ništa, baca se na istu hrpu kao i sve ostalo.
"Ovo što smo uvezli iz Europe je medicinski toksičan otpad, otpad iz različitih industrijskih postrojenja u kojima su u Europi propisana posebna pravila zbrinjavanja. Hrvatska takvih postrojenja nema, ali je HDZ-ova vlast izdavala dozvole privatnicima da upravo takav otpad koji se u Hrvatskoj nema gdje zbrinuti uvozi i onda se odlaže u krško tlo, tamo gdje smo trebali razvijati turističke i druge potencijale."
Iz Vlade poručuju da sve treba biti provedeno u skladu sa zakonom i da procedure traju. Na pitanje kako bi se postupak mogao ubrzati, Orešković je odgovorila da se najprije mora utvrditi odgovornost.
"Meni je cilj da se Gospiću, Lici i onda svim ostalim dijelovima Hrvatske spriječi da se ne dogodi dupla tragedija. Ovaj otpad se ne može riješiti preko noći i tu treba pitati znanost i struku što je najbolje učiniti", kaže Orešković.
"Dok takvima ne zabranimo prstup javnim funkcijama za vijeke vjekova, nismo napravili ništa"
No smatra da bi prije samog rješavanja problema trebalo utvrditi tko je odgovoran.
"Međutim, ako prvo ne kažemo tko je za to kriv, na koji način je kriv, zašto je kriv i ako takvima ne zabranimo pristup javnim funkcijama za vijeke vjekova, nismo onda napravili ništa, osim što smo jednoj te istoj mafiji, jednoj te istoj koruptivnoj strukturi dopustili da nam to ponovno, trajno i kontinuirano radi", navela je saborska zastupnica.
Upitala je i kako se u takvim okolnostima može govoriti o ubrzanju postupanja institucija.
"O kakvom ubrzanju institucija možemo raspravljati? Takva pitanja se HDZ-u ne smiju ni postaviti. Od ovlasti različitih institucija poput Inspektorata, Ministarstva zaštite okoliša... sve te institucije HDZ ima pod svojom kapom, parlamentarnu većinu 10 godina, nijedan prijedlog i amandman HDZ od oporbe ne prihvaća", rekla je Orešković.
"Hrvatska je HDZ-ovo leno i plijen"
Orešković je pritom iznijela oštre kritike na račun HDZ-ova upravljanja državom.
"Hrvatska je njihovo leno, njihov plijen, njihov resurs, ali ne da vode brigu o građanima i prirodi i resursima, već koriste vlast kako bi zbrinjavali svoju klijentelu. Tvrtke koje su im donatori... jednu organiziranu mafiju koja je s vrhom HDZ-a u trajnoj sprezi", kazala je.
Na kraju je poručila da, kako smatra, HDZ-u ne treba dopustiti da se predstavi kao rješenje problema u Gospiću.
"Neću dopustiti HDZ-u da se postavi kao spasitelj Gospića pa to znači, kao onaj koji najedanput Gospiću nudi rješenja. To znači pozdraviti se s pameću. Ako na to Ličani pristanu, što im onda ostatak Hrvatske može reći?", upitala je Orešković.
Zaključila je da problem otpada u Gospiću smatra pitanjem koje se tiče cijele Hrvatske.
"Gospićki otpad je pitanje cijele Hrvatske jer će svi građani platiti za sanaciju - zato ćemo imati manje mirovine, slabije obrazovanje, zdravstvenu skrb, manje plaće u javnom sektoru... HDZ-u ne smijemo dopustiti da Hrvatsku okupira smećem. Lakše smo se riješili stranih okupatora i strane vojske, kako ćemo se riješiti HDZ-ovog otrova u krškim pašnjacima koje Europa štiti posebnim propisima i u drugim dijelovima prirode?"
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