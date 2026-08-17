Orešković: Riješili smo se stranih okupatora i vojske, a kako ćemo se riješiti HDZ-ova otrova?

"Bit će puno kakofonije, u tome svemu možda će dio građana Gospića biti pomalo rezigniran i reći da to sve nema smisla, ali to nije točno. Danas će se HDZ ovdje u svojoj tradicionalnoj utvrdi pokazati u svom pravom svjetlu i prvi ključan, presudan korak za rješavanje ovog otrovnog otpada koji je zasuo ne samo Gospić, nego čitavu Hrvatsku, jest da građani shvate tko je ta struktura, tko je ta mafija koja to sve radi kroz institucije."