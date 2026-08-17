U crkvi svakodnevno krala novac iz kutije za milodare, evo kako je otkrivena

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Dubrovnička policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 64-godišnjom hrvatskom državljankom koju sumnjiče da je iz kutije za milodare u crkvi na području Dubrovnika ukrala ukupno 90 eura.

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Radi se o 64-godišnjoj hrvatskoj državljanki koja je tijekom poslijepodnevnih sati 15. kolovoza., iz kutije za milodare, izvlačila papirnate novčanice i otuđila ukupno 90 eura.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičena na opisani način novac namijenjen za milodare svakodnevno otuđivala od srpnja ove godine.

Protiv 64-godišnjakinje je nadležnom državnom odvjetništvu u Dubrovniku podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe.

Iz dubrovačke policije pritom su posebno zahvalili građaninu čija je pomoć bila važna u razrješenju ovog slučaja.