Marija Selak Raspudić o otpadu u Lici: Tek se otvara Pandorina kutija svih drugih lokaliteta

Gošća naše Hanan Nanić u Novom danu bila je Marija Selak Raspudić, zastupnica stranke Drito. Razgovarale su o ekološkoj katastrofi u Lici, a Selak Raspudić otkrila je što, prema njezinu mišljenju, moraju biti konkretni rezultati današnje sjednice.

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