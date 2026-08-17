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ekološka katastrofa

Marija Selak Raspudić o otpadu u Lici: Tek se otvara Pandorina kutija svih drugih lokaliteta

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N1 Info
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17. kol. 2026. 11:50
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Gošća naše Hanan Nanić u Novom danu bila je Marija Selak Raspudić, zastupnica stranke Drito. Razgovarale su o ekološkoj katastrofi u Lici, a Selak Raspudić otkrila je što, prema njezinu mišljenju, moraju biti konkretni rezultati današnje sjednice.

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Teme
n1 tv gospić marija selak raspudić novi dan video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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