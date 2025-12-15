Oglas

Slavni holivudski redatelj i njegova supruga pronađeni mrtvi. Policija sumnja na ubojstvo

Hina
15. pro. 2025. 06:23
Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dvije osobe pronađene su mrtve u domu glumca i redatelja Roba Reinera u Los Angelesu, a policijski službenici istražuju okolnosti navodnog ubojstva, priopćila je u nedjelju policijska uprava Los Angelesa.

LAPD nije iznosio detalje o identitetu dvoje preminulih osoba, no dužnosnik vatrogasne postrojbe Los Angelesa ranije je priopćio Reutersu da su 78-godišnji muškarac i 68-godišnja žena pronađeni mrtvi u kući u zapadnom Los Angelesu na adresi koja se povezuje s Reinerom.

Mediji su identificirali pokojnike kao Reinera i njegovu suprugu.

Reiner (78) je rođen u New Yorku i bio je sin pokojnog komičara i glumca Carla Reinera te je glumio u CBS-ovom sitcomu iz 1970-ih "All in the Family" i režirao nekoliko poznatih filmova, uključujući "Kraljevna nevjesta", "This is Spinal Tap", "Kad je Harry sreo Sally" i "Ostani uz mene".

Njegova supruga, Michele (68), nekoć je bila fotografkinja koja je snimila fotografiju Donalda Trumpa koja se nalazi na naslovnici njegove knjige "Trump: The Art of the Deal".

Osim holivudske karijere, Rob Reiner bio je poznat po svom političkom aktivizmu. Pojavio se u reklamama usmjerenim protiv Georgea W. Busha na predsjedničkim izborima 2004. godine i podržao je tadašnjeg demokratskog kandidata Johna Kerryja.

Također je i podržavao demokratske predsjedničke kandidate Ala Gorea i Hillary Clinton.

Njegov prvi brak bio je s producenticom i redateljicom Penny Marshall, koja je glumila Laverne u sitcomu "Laverne & Shirley", a kasnije se oženio glumicom Michele Singer, s kojom ima troje djece. 

rob reiner

