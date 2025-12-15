Slavni holivudski redatelj i njegova supruga pronađeni mrtvi. Policija sumnja na ubojstvo

Reiner (78) je rođen u New Yorku i bio je sin pokojnog komičara i glumca Carla Reinera te je glumio u CBS-ovom sitcomu iz 1970-ih "All in the Family" i režirao nekoliko poznatih filmova, uključujući "Kraljevna nevjesta", "This is Spinal Tap", "Kad je Harry sreo Sally" i "Ostani uz mene".