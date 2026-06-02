Gradonačelnik Svete Nedelje
Zurovec Tomaševiću: Za vodovod i kanalizaciju fali dokumentacija, ali za "odgovorno" konzumiranje droga se našlo
„Na posljednjoj sjednici Gradske skupštine Zagreba, usred dva aktivna predmeta USKOK-a koja tresu gradsku vlast, gradonačelnik Tomašević je pronašao vremena za mene. Nazvao me "žetončićem" i objasnio da bez mene ne postoji klub zastupnice Selak Raspudić. Lakše je govoriti o meni nego o tome što se događa u firmama koje su pod njegovom skupštinom, s njegovim nadzornim odborima, s njegovim kadrovskim izborima” poručio je priopćenjem gradonačelnik Grada Svete Nedelje Dario Zurovec.
U priopćenju gradonačelnika Svete Nedelje stoji da u trenutku kada su dvije ozbiljne USKOK-ove istrage usmjerene prema ustanovama i trgovačkim društvima pod ingerencijom Grada Zagreba, građani imaju pravo očekivati odgovore na pitanja o odgovornosti, upravljanju i posljedicama koje takvi događaji ostavljaju na javne projekte i svakodnevni život.
„Prošlog tjedna USKOK je ušao u ViO – Vodoopskrbu i odvodnju, tvrtku Zagrebačkog holdinga. Pokrenuti su izvidi zbog sumnje na namješteni višemilijunski natječaj. Direktor je podnio ostavku. Tjedan dana ranije ravnatelj Hipodroma, kojeg je Tomašević javno branio čak i kad je optužnica već bila podignuta, nagodio se s USKOK-om. Skoro dvije i pol godine zatvora. Više od 450.000 eura koje mora vratiti, od ukupno 1,8 milijuna eura izvučenih iz gradske blagajne” ističe Dario Zurovec, u priopćenju kojeg prenosimo u cijelosti.
U priopćenju stoji kako ovo nisu izolirani događaji, te da je riječ o ljudima koji su obnašali odgovorne funkcije unutar sustava kojim upravlja gradska vlast. Dalje se navodi Upravo zato politička odgovornost ne može biti preusmjerena na političke protivnike niti zamijenjena osobnim etiketiranjem. Posebno zabrinjava činjenica da posljedice ovakvog stanja danas osjećaju i građani izvan Zagreba, istaknuto je.
„Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. upravlja vodovodom i odvodnjom i na području Svete Nedelje. Grad Sveta Nedjelja osigurao je financijska sredstva za projekte. Međutim, sve je trenutačno zaustavljeno, jer je USKOK iz Vodoopskrbe i odvodnje izuzeo dokumentaciju. To je njihov neslužbeni odgovor. Posljedice su jasne: projekti koje su građani Svete Nedelje financirali vlastitim sredstvima danas stoje zbog problema nastalih unutar sustava kojima upravlja Grad Zagreb. Godinama upozoravamo na sporost i neefikasnost pojedinih gradskih službi i poduzeća. Nakon 5 godina upravljanja više nema prostora za izgovore o naslijeđenom stanju ili vremenu potrebnom za prilagodbu. Građani s pravom očekuju rezultate, a ne objašnjenja” naglašava gradonačelnik Dario Zurovec.
Dok pojedini infrastrukturni projekti kasne ili stoje, istaknuto je, brojni stanovnici zagrebačkog prstena i dalje čekaju osnovnu komunalnu infrastrukturu. Upravo zato smatra da prioritet gradske vlasti treba biti rješavanje konkretnih problema građana.
Gradonačelnik Dario Zurovec osvrnuo se i na sustav vrijednosti.
„Grad Zagreb je iz proračuna financirao projekt udruge AKC Attack. Jedan od rezultata tog projekta bio je video spot u kojem mladi rejver ležerno objašnjava kako pronaći "pouzdan izvor" odnosno dilera, odrediti "pravilnu dozu" i ”odgovorno” se drogirati na partyu. Video je kratko kružio mrežama, izazvao buru i nestao. Projekt je s 5.500 eura financirao Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. Vlast u Gradu Zagrebu koja svakodnevno dijeli društvo po ideološkim linijama, na svakom festivalu i trgu traži ideološku podobnost, selektivno brine o javnom moralu smatra da je to ispravan način trošenja novca građana. Za vodovod i kanalizaciju fali dokumentacija, ali za "odgovorno" konzumiranje droga i financiranje "Spolnoćke" se našlo” ističe Dario Zurovec.
„Znam zašto me Tomašević zove žetončićem. Jer sam mu neugodan. U redu. Ali dok on to izgovara, u Svetoj Nedelji stoje projekti za koje su naši građani osigurali sredstva. U Lučkom, Hrvatskom Leskovcu, Brezovici i Donjem Dragonošcu djeca rastu bez kanalizacije. I negdje u noćnom klubu mladi čovjek gleda video, financiran iz gradske blagajne, koji mu objašnjava kako kupiti drogu od dilera. U Sabor sam ušao preferencijalnim glasovima. Bez fanatične ideološke sljedbe i bez udruga na platnoj listi. Svaki glas bio je osobna odluka nekog čovjeka koji je povjerovao da vrijedi pokušati drugačije. Zbog tih ljudi ne mogu šutjeti na ovo” poručuje Zurovec.
"Ovo nije normalno. Nije normalno da korupcija u gradskim firmama blokira projekte u Svetoj Nedelji. Nije normalno da dok direktor Vodoopskrbe i odvodnje odlazi pred istražiteljima, gradonačelnik Tomašević traži tko je ”žetončić”. I nije normalno da grad koji ne može položiti kanalizacijski vod bez 700 dana procedure ne vidi problem u financiranju savjeta o kupnji i konzumiranju droge. Izgovori nas više ne zanimaju” zaključio je Zurovec.
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