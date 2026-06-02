Zurovec Tomaševiću: Za vodovod i kanalizaciju fali dokumentacija, ali za "odgovorno" konzumiranje droga se našlo

„Znam zašto me Tomašević zove žetončićem. Jer sam mu neugodan. U redu. Ali dok on to izgovara, u Svetoj Nedelji stoje projekti za koje su naši građani osigurali sredstva. U Lučkom, Hrvatskom Leskovcu, Brezovici i Donjem Dragonošcu djeca rastu bez kanalizacije. I negdje u noćnom klubu mladi čovjek gleda video, financiran iz gradske blagajne, koji mu objašnjava kako kupiti drogu od dilera. U Sabor sam ušao preferencijalnim glasovima. Bez fanatične ideološke sljedbe i bez udruga na platnoj listi. Svaki glas bio je osobna odluka nekog čovjeka koji je povjerovao da vrijedi pokušati drugačije. Zbog tih ljudi ne mogu šutjeti na ovo” poručuje Zurovec.