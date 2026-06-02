Medikol: Kekin populistički zloupotrebljava jednu od 1000 privatnih zdravstvenih ustanova u RH

Medikol je zdravstvena ustanova koja je kroz kontinuirano ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i vrhunski zdravstveni kadar postala jedna od najdostupnijih poliklinika u Republici Hrvatskoj, cijenjena kako od pacijenata, tako i od struke. Medikol posluje u pet gradova, na sedam lokacija, ima više od 400 zaposlenika i više od 130 000 pojedinačnih pacijenata godišnje. Sve navedeno predstavlja tri desetljeća rada i ulaganja koja se neopravdano šikaniraju jer zastupnica Kekin Polikliniku Medikol stigmatizira i instrumentalizira u svrhu prikupljanja jeftinih političkih bodova i samopromocije. Medikol nije politička stranka. Zastupnica Kekin zloupotrebljava Medikol u obračunu s političkim protivnicima, populističkim taktikama zavarava građene i kompleksna pitanja svodi na „crno-bijela“ rješenja koja širu javnost dovodi u zabludu i zastrašuje.