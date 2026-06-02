oglasili se priopćenjem
Medikol: Kekin populistički zloupotrebljava jednu od 1000 privatnih zdravstvenih ustanova u RH
Saborska zastupnica Možemo! Ivana Kekin danas je pozvala građane da potpišu peticiju za hitnu nabavu PET/CT uređaja za javne bolnice te ministricu zdravstva Irenu Hrstić upitala kada će građani Rijeke, Primorsko-goranske i Istarske županije dobiti prvi javni PET/CT uređaj u KBC-u Rijeka.
Kekin o Medikolu progovara već neko vrijeme, a danas u iz poliklinike oštro odgovorili na njezine izjave.
Priopćenje prenosimo u cijelosti.
"Nastavno na netočne i zavaravajuće tvrdnje iznesene na konferenciji za medije saborske zastupnice Ivane Kekin (Možemo!) koje građane mogu dovesti u zabludu, Poliklinika Medikol očituje se kako slijedi:
Medikol je zdravstvena ustanova koja je kroz kontinuirano ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i vrhunski zdravstveni kadar postala jedna od najdostupnijih poliklinika u Republici Hrvatskoj, cijenjena kako od pacijenata, tako i od struke. Medikol posluje u pet gradova, na sedam lokacija, ima više od 400 zaposlenika i više od 130 000 pojedinačnih pacijenata godišnje. Sve navedeno predstavlja tri desetljeća rada i ulaganja koja se neopravdano šikaniraju jer zastupnica Kekin Polikliniku Medikol stigmatizira i instrumentalizira u svrhu prikupljanja jeftinih političkih bodova i samopromocije. Medikol nije politička stranka. Zastupnica Kekin zloupotrebljava Medikol u obračunu s političkim protivnicima, populističkim taktikama zavarava građene i kompleksna pitanja svodi na „crno-bijela“ rješenja koja širu javnost dovodi u zabludu i zastrašuje.
Poliklinika Medikol registrirani je i punopravni pružatelj zdravstvenih usluga te ugovorni partner HZZO-a, kao i brojne druge Poliklinike i specijalne bolnice u Hrvatskoj. Medikol je tek jedna od preko 1000 privatnih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj.
Kekin sustavno BEZ DOKAZA javno napada privatni zdravstveni sektor u Republici Hrvatskoj, netočno ga i zlonamjerno prikazuje kao glavni, pa čak i jedini uzrok problema u funkcioniranju zdravstvenog sustava. Takav pristup ne doprinosi interesu pacijenata, destabilizira povjerenje u sustav i obeshrabruje ulaganja u zdravstvo. Sektor privatnih pružatelja zdravstvenih usluga nije uzrok problema javnog zdravstva, već važan partner u dostupnosti usluge svim pacijentima. Privatni pružatelji nisu krivci za probleme javne zdravstvene skrbi.
Vezano uz KBC Rijeku, Medikol se u nekoliko navrata očitovao po ovom pitanju, a sva reagiranja dostupna su na web stranici Medikola pod sekcijom Press.
Održivi razvoj sustava zdravstva moguć je isključivo kroz suradnju, a ne suprotstavljanje javnog i privatnog sektora koji djeluju u jedinstvenom zdravstvenom sustavu. Pacijenti nikad ne smiju patiti ili ostati uskraćeni za zdravstvenu uslugu zbog politizacije i pojednostavljivanja složenih sustavnih pitanja.
Medikol je uvijek bio i ostaje otvoren za suradnju i unaprjeđenje zdravstvenog sustava — no prema onima koji lažno napadaju nas, čitav sektor, pa i svoje kolege liječnike, poduzet ćemo odgovarajuće pravne korake.
