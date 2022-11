Slovački premijer dao Orbanu novi šal nakon incidenta s Velikom Mađarskom

Slovački premijer Eduard Heger dao je mađarskom premijeru Viktoru Orbanu novi šal nakon što je Orban izazvao kontroverzu. Heger je Orbanu poklonio šal na samitu čelnika Višegradske skupine (V4) danas u Slovačkoj, piše Euro News.

Orbana su mađarski susjedi kritizirali jer je na nedavnoj prijateljskoj nogometnoj utakmici u Budimpešti između mađarske i grčke reprezentacije nosio šal koji prikazuje kartu Velike Mađarske. Europski šefovi država kritizirali su Orbana zbog svojatanja teritorija susjednih zemalja, a među njima i Hrvatske.

Karta na Orbanovom šalu prikazuje granice bivšeg mađarskog kraljevstva, izgubljenog u Trianonskom sporazumu 1920., koje uključuje modernu Austriju, Hrvatsku, Rumunjsku, Srbiju, Slovačku i Ukrajinu.

Rumunjsko ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Orbana za “revizionizam”, dok je Kijev od Budimpešte zatražio službenu ispriku. Slovački ministar vanjskih poslova Rastislav Kacer Orbanov šal nazvao je “odvratnim”.

“Primijetio sam da Viktor Orban ima stari šal pa sam mu danas dao novi. Bliži se zima”, napisao je Heger na Facebooku.

Orban je također fotografiju s Hegerom i novim šalom objavio na društvenim mrežama. Na Twitteru je napisao: “Živjelo mađarsko-slovačko prijateljstvo.”

Mađarski premijer je odbacio kritike o šalu uz tvrdnju da “gdje god Mađari živjeli, mađarska nogometna reprezentacija je reprezentacija svih Mađara”, piše Index.

I’ve welcome HU PM Viktor #Orban to #V4 summit in #Kosice and as winter is approaching gave him a new #scarf #scarfgate. pic.twitter.com/zXVrRxWWim