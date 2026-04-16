Slovačka i Mađarska, koje uvelike ovise o ruskoj nafti, optužile su Ukrajinu da nastoji odgoditi popravak naftovoda. "Ako naftovod Družba ne bude operativan kad se na stolu nađe odobrenje 20. paketa (sankcija), nećemo ga odobriti", rekao je Blanar, prenosi Dennik N.