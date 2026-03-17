IZVOR NAPETOSTI

Ukrajina prihvatila ponudu EU-a za pomoć u obnovi Družbe. Zelenski: Radovi su pri kraju

Hina
17. ožu. 2026. 13:30
Endpoint of the oil pipeline Druzhba in Slovak refinery Slovnaft in Bratislava (Photo by VLADIMIR SIMICEK / AFP)
AFP/VLADIMIR SIMICEK

Ukrajina je prihvatila ponudu Europske unije za tehničku podršku i financiranje za obnovu protoka nafte u Mađarsku i Slovačku kroz oštećeni naftovod Družba, objavio je u utorak predsjednik Vijeća EU-a Antonio Costa.

U pismu upućenom EU-u, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su radovi na popravku naftovoda pri kraju te da se očekuje da će crpna stanica biti obnovljena za mjesec i pol "ako ne bude novih ruskih napada".

Mađarska je u ponedjeljak priopćila da će i dalje blokirati kredit od 90 milijardi eura za Ukrajinu i nove sankcije Rusiji sve dok bude obustavljen protok nafte kroz naftovod Družba.

Protok ruske nafte kroz taj naftovod u Mađarsku i Slovačku obustavljen je od kraja siječnja.

Kijev tvrdi da je oprema naftovoda Družba u zapadnoj Ukrajini pogođena u ruskom napadu, dok Slovačka i Mađarska tvrde da je Ukrajina kriva za dugotrajni prekid.

Optužbe da Ukrajina namjerno opstruira transport nafte naftovodom Družba su neutemeljene“, poručio je Zelenski u pismu Costi i predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen.

U pismu Zelenskom, oboje čelnika EU-a rekla su da je nastavak protoka nafte kroz Ukrajinu od velike važnosti za očuvanje stabilnosti tržišta i da će biti u skladu s ugovornim obvezama Ukrajine.

Također su ponovili svoju predanost ranije najavljenom postupnom ukidanju cjelokupnog preostalog uvoza nafte iz Rusije do kraja 2027.

