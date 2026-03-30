Španjolska i Crkva dogovorile odštetu za žrtve seksualnog zlostavljanja

Izvještaj španjolskog pučkog branitelja iz 2023. otkrio je da je više od 200.000 maloljetnika pretrpjelo seksualno zlostavljanje koje je počinio rimokatolički kler od 1940. godine. Taj bi broj mogao dosegnuti 400.000 žrtava ako se uključi zlostavljanje koje su počinili laici u vjerskim zajednicama. Crkveni vlastiti zapisi navode 1057 "registriranih slučajeva", od čega je 358 ocijenjeno kao "dokazano" ili "vjerodostojno".