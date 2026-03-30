Vedranu Rudan prvu u svijetu liječili novom terapijom: "Prije dva mjeseca htjela sam umrijeti. Sada ponovno živim"

Prije otprilike dva mjeseca zdravstveno stanje mi se drastično pogoršalo. To sam povezivala s napretkom moje primarne bolesti (karcinoma žučnih vodova). U bolnici mi je rečeno da je uzrok mojih muka ozračeni dvanaesterac, ma što to bilo. Osjećala sam se neopisivo grozno. Jezivi bolovi, gubitak daha, nikakva potreba ni za hranom ni za pićem. U krevetu sam provodila 24 sata. Htjela sam umrijeti sad i odmah.