Vedranu Rudan prvu u svijetu liječili novom terapijom: "Prije dva mjeseca htjela sam umrijeti. Sada ponovno živim"
Liječnici KBC-a Rijeka primjenom nove metode – hiperbarične oksigenoterapije (HBOT) – uspješno su sanirali zdravstvene komplikacije do kojih je došlo uslijed liječenja primarne bolesti kod pacijentice s tumorom žučnih vodova.
U riječkom KBC-a nova metoda liječenja, hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) uspješno je primijenjena na pacijentici. Tom prilikom sanirane su zdravstvene komplikacije do kojih je došlo uslijed liječenja primarne bolesti kod pacijentice s tumorom žučnih vodova, poručili su iz bolnice.
Pacijentica o kojoj je riječ je spisateljica Vedrana Rudan. Ona je bila prva na kojoj je HBOT metoda primijenjena u liječenju komplikacija nastalih uslijed liječenja primarne bolesti, tumora, piše Riportal.
"Naša pacijentica liječila je metastaze jetre SBRT-om prije godinu i pol dana u vanjskoj ustanovi. Kao kasna nuspojava razvila se velika ulceracija silaznog dvanaesnika koja nije reagirala na standardnu farmakološku terapiju te je, kao posljedica kronične ulceracije dvanaesnika, pacijentica smršavila cca 15 kilograma, uz kontinuirane i nepodnošljive bolove u trbuhu i mučninu.
To je značajno narušilo kvalitetu života, kao i daljnje uspješno liječenje modernom sustavnom onkološkom terapijom. Unatoč svoj primijenjenoj standardnoj farmakološkoj terapiji, tegobe pacijentice se nisu poboljšavale. Razmišljajući da se terapija HBOT-om preliminarno istraživala za liječenje komplikacija konvencionalne radioterapije, iako nikad nije primijenjena za liječenje komplikacija stereotaksijske radiokirurgije, odlučili smo se u dogovoru s pacijenticom za pokušaj liječenja njezine ulceracije s HBOT-om.
Nakon provedene terapije pacijentica više nema bolova, nema mučnina, dobila je značajno na tjelesnoj težini, a kontrolni nalaz gastroskopije pred kraj HBOT terapije govori u prilog značajnoj regresiji lokalnog nalaza dvanaesnika", pojašnjava predstojnica Klinike za tumore izv. prof. dr. sc. Ivana Mikolašević, dr. med.
Postoje studije koje predlažu moguću korist primjene HBOT metode putem barokomore u liječenju posljedica standardne radioterapije na probavnu cijev, no pregledom literature ne postoje podaci o učinkovitosti primjene HBOT-a za liječenje komplikacija stereotaksijske radiokirurgije abdomena i zdjelice na probavnoj cijevi, pa je prema našim saznanjima, ova metoda koju je primijenio tim liječnika KBC-a Rijeka prvi put izvedena u svijetu.
S druge strane, stereotaksijska radioterapija abdomena i zdjelice (SBRT) je metoda primjene visoko preciznih, visokih doza zračenja u kratkom vremenskom intervalu s ciljem uništavanja tumorskog tkiva. Primjenom ovakve tehnike postiže se istodobno maksimalni učinak na tumorsko tkivo uz poštedu zdravih tkiva. Metoda je osobito korisna za liječenje tumorskih promjena (primarnih ili metastatskih) u jetri, gušterači, nadbubrežnim žlijezdama, limfnim čvorovima abdomena i zdjelice.
S obzirom na sve veću primjenu SBRT-a u liječenju primarnih i metastatskih tumora abdomena i zdjelice te produljenje preživljenja onkoloških bolesnika, liječenje njenih kasnih nuspojava postaje sve važniji dio onkološke skrbi. Barem 25 % preživjelih onkoloških pacijenata navodi smanjenu kvalitetu života kao posljedicu onkološkog liječenja. Neke od najčešće prijavljenih nuspojava u tom kontekstu odnose se na probavni sustav, pa tako kao posljedicu SBRT-a možemo imati kronične ulceracije probavne cijevi, kronične lokalne perforacije probavne cijevi i sl., kako objašnjavaju liječnici koji su izveli zahvat.
Te nuspojave javljaju se uglavnom nakon nekoliko mjeseci od provedenog SBRT-a abdomena i zdjelice.
"Kod naše prve pacijentice određen je protokol liječenja i već nakon prva 3 dana, ona se počela osjećati bitno bolje, bolovi su prestali ili se povremeno javljali minimalno, počela je jesti i u prvih tjedan dana počela dobivati na tjelesnoj težini," kaže prof. dr. Mikolašević.
"Naš Zavod je trenutačno jedini hiperbarični centar opremljen kadrovski i specifičnom opremom koji može opskrbiti i pacijente koji zahtijevaju intenzivno liječenje. Liječenje se odvija u terapijskim ciklusima od 20. ili 30. ili 60. tretmana kontinuirano, 5 dana u tjednu," ističe Mario Franolić, dr. med. sa Zavoda za podvodnu i hiperbaričnu medicinu KBC-a Rijeka.
Klinika za tumore KBC-a Rijeka prva je u javnom zdravstvu RH koja je nedavno u punu kliničku primjenu uvela stereotaksijsku radioterapiju jetre (SBRT), jednu od najnaprednijih i tehnički najzahtjevnijih metoda liječenja metastaza i primarnih tumora. Ovime je postala prva ustanova u javnom zdravstvu koja provodi ovaj zahvat. Metoda predstavlja novi iskorak, jer nakon nedavne uspješne stereotaksije mozga i pluća, uvođenjem ovog, najkompleksnijeg SBRT zahvata, sada je u Rijeci moguće napraviti stereotaksiju na lezijama cijelog tijela.
"Čovjek s vremenom posustane. I čelik bi"
Vedrana Rudan se javnosti obratila povodom ovog medicinskog tretmana:
"Dvije se godine liječim od karcinoma (karcinom žučnih vodova) preciznije, borim protiv njega uz pomoć ekipe riječke onkologije koja ne odustaje. Za sve nas se bori jednakim entuzijazmom.
Ipak, čovjek s vremenom posustane. I čelik bi.
Prije otprilike dva mjeseca zdravstveno stanje mi se drastično pogoršalo. To sam povezivala s napretkom moje primarne bolesti (karcinoma žučnih vodova). U bolnici mi je rečeno da je uzrok mojih muka ozračeni dvanaesterac, ma što to bilo. Osjećala sam se neopisivo grozno. Jezivi bolovi, gubitak daha, nikakva potreba ni za hranom ni za pićem. U krevetu sam provodila 24 sata. Htjela sam umrijeti sad i odmah.
Suprug me odvezao na onkologiju jedne nedjelje u 21.30 h. Dežurna je bila doktorica Ivana... Gledala sam u njena ramena koja su se tresla dok je bjesomučno lupala po mobitelu i tražila rješenje.
"Sutra ćete otići na Sušak da isprobamo metodu barokomorom. Bit ćete prvi u svijetu".
Odbila sam svaku raspravu o još jednoj metodi. Bilo mi je dosta patnje. No već idućeg jutra odvezli su me na liječenje.
Nakon nekoliko tretmana počela sam osjećati glad. U dva tjedna dobila sam deset kilograma. Danas hodam, jedem, pijem i ponovno živim. Jedini problem mi je što ne znam je li ovo san ili stvarnost‘, napisala je Vedrana Rudan, piše Riportal.
