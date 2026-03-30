Hoće li se napokon dogovoriti o veleposlanicima? Galić: "To predugo traje i dovodi Hrvatsku na loš glas"

U Londonu veleposlanika nema otkako je dotadašnji Igor Pokaz iz privatnih razloga napustio dužnost nedugo nakon krunidbe kralja Charlesa u svibnju 2023. godine. Pri Svetoj Stolici veleposlanika nemamo od ožujka 2021. kada je tadašnjeg Nevena Pelicarića predsjednik Milanović imenovao svojim savjetnikom za vanjsku politiku, a u međuvremenu nije bilo dogovora tko će ga naslijediti. A nakon što je još u prosincu 2020. preminuo veleposlanik u Litvi Krešimir Kedmenec, Hrvatska nema veleposlanika i u toj članici Europske unije.