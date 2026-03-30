Hoće li se napokon dogovoriti o veleposlanicima? Galić: "To predugo traje i dovodi Hrvatsku na loš glas"
U srijedu, 1. travnja, bit će održana sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, prva nakon četiri godine.
Sastanci dvaju vijeća putem kojih se koordiniraju tijela državne vlasti, izostalo je proteklih godina zbog hladnih, povremeno i posve zamrznutih odnosa predsjednika Republike Zorana Mihanovića i predsjednika vlade Andreja Plenkovića.
Termin je napokon usuglašen, a dnevni red dogovoren nakon što je premijer Plenković predložio predsjedniku Milanoviću održavanje sjednice zbog sigurnosnih i energetskih prilika u zemlji uslijed ratnih zbivanja na Bliskom istoku i u Ukrajini, a raspravljat će se i o modernizacija Hrvatske vojske.
Bez veleposlanika u četiri države i dvije organizacije
Budući da će u fokusu biti sigurnosna i obrambena pitanja, u srijedu vjerojatno ne treba očekivati razgovor, a kamoli dogovor oko upražnjenih veleposlaničkih mjesta, što je dugogodišnje otvoreno pitanje oko kojega nema suglasja između Pantovčaka i Banskih dvora. Hrvatska trenutno nema veleposlanike u četiri države i dvjema organizacijama. Ne čini se puno ako se ne zna da je riječ o Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Svetoj Stolici i Litvi te NATO-u i Ujedinjenim narodima.
U Francuskoj Hrvatska nema veleposlanika od siječnja 2021. kada je preminuo dotadašnji veleposlanik Filip Vučak. Iako radom veleposlanstva u Parizu trenutno koordinira privremena otpravnica poslova Senka Burić, a tamošnje diplomatsko osoblje čini čak dvanaest ljudi, svojevrsna je diplomatska sramota nemati opunomoćenog predstavnika u jednoj od najvažnijih država.
"Hrvatska gubi ugled i vjerodostojnost"
Ističe to i bivši veleposlanik u Parizu Mirko Galić, kojemu je ondje neko vrijeme zamjenik bio sadašnji premijer Plenković.
"Otpravnici poslova čine nižu razinu odnosa dviju država od one koju održavaju veleposlanici. Ta se dužnost najčešće koristi kada je u pitanju neka razmirica, sukob ili čak rat dviju država pa onda one time jedna drugoj pokazuju koliko drže do nje. S druge strane, vjerodajnice veleposlanika idu izravno šefovima država što ima puno veće značenje. Mene je, recimo, u Pariz za veleposlanika poslao predsjednik Stjepan Mesić, a primio me francuski predsjednik Jacques Chirac", kaže.
To što Hrvatska već više od pet godina nema veleposlanika u Francuskoj, Galić kaže da više govori o narušenim odnosima unutar hrvatskog državnog vrha, nego o odnosima Hrvatske i Francuske.
"Odnosi naših država funkcioniraju, ali Hrvatska time gubi svoj međunarodni ugled. Na otpravnike poslova nigdje se i nikad ne gleda kao na veleposlanike. To je šteta koja se nanosi ne samo odnosu dviju država, nego i vjerodostojnosti Hrvatske", smatra bivši veleposlanik u Parizu.
Vatikan, NATO, UN, Ujedinjeno Kraljevstvo...
Otpravnike poslova umjesto opunomoćenih veleposlanika Hrvatska ima i u Londonu, Vatikanu i Vilniusu.
U Londonu veleposlanika nema otkako je dotadašnji Igor Pokaz iz privatnih razloga napustio dužnost nedugo nakon krunidbe kralja Charlesa u svibnju 2023. godine. Pri Svetoj Stolici veleposlanika nemamo od ožujka 2021. kada je tadašnjeg Nevena Pelicarića predsjednik Milanović imenovao svojim savjetnikom za vanjsku politiku, a u međuvremenu nije bilo dogovora tko će ga naslijediti. A nakon što je još u prosincu 2020. preminuo veleposlanik u Litvi Krešimir Kedmenec, Hrvatska nema veleposlanika i u toj članici Europske unije.
Od ljeta prošle godine upražnjeno je i mjesto veleposlanika Republike Hrvatske pri NATO-u nakon što je s te dužnosti otišao također iskusni diplomat Mario Nobilo. A lani od veljače nemamo ni veleposlanika pri UN-u kada je dotadašnji Ivan Šimonović imenovan članom Odbora za ljudska prava UN-a te opozvan s dotadašnje dužnosti.
"Sastat će se na dan kad se zbijaju šale no ovo je preozbiljno"
Galić očekuje da se sva ta mjesta napokon popune, ali ne očekuje da će u srijedu biti postignuti ikakav dogovor o tome.
"Trebalo bi primijeniti metodologiju, da predstojnici ureda predsjednika i premijera ili diplomatski savjetnici naprosto uspostave komunikaciju i rješavaju taj problem, slučaj po slučaj. Milanović i Plenković dogovorili su da se sastanu 1. travnja, na dan kada običan svijet zbija šale i gleda kako će koga nasamariti, ali ovo je ipak preozbiljna stvar, nije prvotravanjska šala. No pitanje je koliko su spremni popustiti jedan drugome oko toga."
Godinama nemati veleposlanike u nekoliko važnih država i organizacija Hrvatsku jedino može dovesti na loš glas - smatra Galić.
