Španjolska uvela potpuni embargo na oružje Izraelu

Španjolska vlada u utorak je odobrila "potpuni" embargo na oružje Izraelu, kao dio paketa mjera usmjerenih na "okončanje genocida u Gazi", kako je izraelsku ofenzivu nazvao premijer Pedro Sánchez.
Uredba koju je usvojilo Vijeće ministara zabranjuje sav izvoz obrambene opreme, proizvoda ili tehnologija korištenih u ovom području u Izrael, kao i njihov uvoz u Španjolsku, rekao je ministar gospodarstva Carlos Cuerpo na konferenciji za novinare.
Tekst također blokira zahtjeve za tranzit zrakoplovnog goriva s potencijalnom vojnom primjenom i zabranjuje uvoz proizvoda "iz ilegalnih naselja u Gazi i na Zapadnoj obali", te njihovo oglašavanje, dodao je Cuerpo.
"Ova uredba predstavlja veliki korak naprijed i pionir je na međunarodnoj razini u području potpunog embarga na oružje protiv Izraela", rekao je ministar na konferenciji za novinare nakon sastanka vlade. Prema vladi, ova uredba "konsolidira u zakon" zabranu prodaje ili kupnje vojne opreme iz Izraela, koju provodi od početka izraelske ofenzive u Gazi.
Uredba će stupiti na snagu odmah, ali još uvijek zahtijeva naknadno odobrenje parlamenta, gdje ljevičarska vlada Pedra Sáncheza nema većinu i bori se s donošenjem zakona.
Pedro Sánchez je 8. rujna najavio embargo na oružje kao dio paketa od devet mjera usmjerenih na "okončanje genocida u Gazi".
On je jedan od najkritičnijih glasova u Europi u vezi s ofenzivom izraelske vlade u Gazi, pokrenutom kao odgovor na napade 7. listopada 2023. koje je orkestrirao Hamas.
"Vjerujem da se pred našim očima odvija jedan od najmračnijih i najstrašnijih događaja 21. stoljeća", rekao je u ponedjeljak na Sveučilištu Columbia u New Yorku, neposredno prije početka Opće skupštine Ujedinjenih naroda. "I jednostavno rečeno, međunarodna zajednica ne može ostati nijema i paralizirana", dodao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
