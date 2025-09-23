Oglas

"okončanje genocida"

Španjolska uvela potpuni embargo na oružje Izraelu

author
Hina
|
23. ruj. 2025. 18:08
Spain's Prime Minister Pedro Sanchez speaks next to the word reading 'accomplishing' during a biannual press conference at La Moncloa Palace in Madrid
PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP or licensors / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Španjolska vlada u utorak je odobrila "potpuni" embargo na oružje Izraelu, kao dio paketa mjera usmjerenih na "okončanje genocida u Gazi", kako je izraelsku ofenzivu nazvao premijer Pedro Sánchez.

Oglas

Uredba koju je usvojilo Vijeće ministara zabranjuje sav izvoz obrambene opreme, proizvoda ili tehnologija korištenih u ovom području u Izrael, kao i njihov uvoz u Španjolsku, rekao je ministar gospodarstva Carlos Cuerpo na konferenciji za novinare.

Tekst također blokira zahtjeve za tranzit zrakoplovnog goriva s potencijalnom vojnom primjenom i zabranjuje uvoz proizvoda "iz ilegalnih naselja u Gazi i na Zapadnoj obali", te njihovo oglašavanje, dodao je Cuerpo.

"Ova uredba predstavlja veliki korak naprijed i pionir je na međunarodnoj razini u području potpunog embarga na oružje protiv Izraela", rekao je ministar na konferenciji za novinare nakon sastanka vlade. Prema vladi, ova uredba "konsolidira u zakon" zabranu prodaje ili kupnje vojne opreme iz Izraela, koju provodi od početka izraelske ofenzive u Gazi.

Uredba će stupiti na snagu odmah, ali još uvijek zahtijeva naknadno odobrenje parlamenta, gdje ljevičarska vlada Pedra Sáncheza nema većinu i bori se s donošenjem zakona.

Pedro Sánchez je 8. rujna najavio embargo na oružje kao dio paketa od devet mjera usmjerenih na "okončanje genocida u Gazi".

On je jedan od najkritičnijih glasova u Europi u vezi s ofenzivom izraelske vlade u Gazi, pokrenutom kao odgovor na napade 7. listopada 2023. koje je orkestrirao Hamas.

"Vjerujem da se pred našim očima odvija jedan od najmračnijih i najstrašnijih događaja 21. stoljeća", rekao je u ponedjeljak na Sveučilištu Columbia u New Yorku, neposredno prije početka Opće skupštine Ujedinjenih naroda. "I jednostavno rečeno, međunarodna zajednica ne može ostati nijema i paralizirana", dodao je.

Teme
Genocid u Gazi Pedro Sanchez embargo izrael zionizam Španjolska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ