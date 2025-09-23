Španjolska uvela potpuni embargo na oružje Izraelu

"Ova uredba predstavlja veliki korak naprijed i pionir je na međunarodnoj razini u području potpunog embarga na oružje protiv Izraela", rekao je ministar na konferenciji za novinare nakon sastanka vlade. Prema vladi, ova uredba "konsolidira u zakon" zabranu prodaje ili kupnje vojne opreme iz Izraela, koju provodi od početka izraelske ofenzive u Gazi.