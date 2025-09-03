Španjolski premijer: Dvostruki standardi oko Ukrajine i Gaze urušavaju globalnu poziciju Zapada

Španjolski premijer Pedro Sánchez upozorio je da dvostruki standardi Europe i Zapada u ratovima u Ukrajini i Gazi prijete urušavanju njihova globalnog ugleda, ocijenivši odgovor na izraelski napad na palestinski teritorij kao jedan od najmračnijih trenutaka međunarodnih odnosa u 21. stoljeću.
U intervjuu za Guardian, uoči razgovora s britanskim premijerom Keirom Starmerom u Londonu, socijalistički čelnik rekao je i da SAD pod Donaldom Trumpom pokušava okončati globalni poredak temeljen na pravilima koji je stvoren nakon Drugog svjetskog rata.
Branio je koristi migracija i optužio tradicionalne desne stranke da su, kopirajući politiku populističkih rivala, narušile konsenzus o odgovoru na klimatsku krizu.
Pedro Sánchez – prvi visoki europski čelnik koji je optužio Izrael za genocid u Gazi – rekao je da ga raduje što i druge europske zemlje slijede Španjolsku u priznavanju palestinske države, ali je priznao da je reakcija Europe bila loša.
„To je neuspjeh. Apsolutno. To je i stvarnost da unutar Europske unije postoje podjele oko toga kako utjecati na Izrael. Ali po mom mišljenju to nije prihvatljivo i ne možemo tako nastaviti ako želimo zadržati vjerodostojnost u odnosu na druge krize, poput one u Ukrajini. (…) Svijet gleda u EU i zapadno društvo i pita: ‘Zašto primjenjujete dvostruke standarde kad je riječ o Ukrajini i kad je riječ o Gazi?’”
Španjolski premijer naglasio je da Europa mora učiniti više, uključujući financijsko kažnjavanje Izraela. „Ono čemu svjedočimo u Gazi možda je jedan od najmračnijih trenutaka međunarodnih odnosa u 21. stoljeću… Španjolska je bila vrlo glasna unutar EU-a i međunarodne zajednice. Zalagali smo se da se suspendira strateško partnerstvo koje EU ima s Izraelom.”
"Humanitarna i moralna vizija"
Govoreći o odnosima sa SAD-om, Sánchez je rekao da Španjolska ostaje „pouzdan partner” u NATO-u, unatoč nesuglasicama s Trumpom oko izdvajanja za obranu i američkom povlačenju iz međunarodnih institucija. „Najšokantnija stvar jest da glavni arhitekt međunarodnog poretka – SAD nakon Drugog svjetskog rata – sada taj poredak slabi. To nije dobro ni za SAD ni za ostatak svijeta. Zato mislim da tu postoji prilika za Europsku uniju i Ujedinjeno Kraljevstvo.”
Dodao je da europske zemlje mogu ojačati svoj utjecaj ako djeluju moralno i dosljedno: „To znači izbjeći dvostruke standarde. To znači ojačati obvezu prema zelenom paktu. To znači imati humanitarnu i moralnu, ali i pragmatičnu viziju kad je riječ o migracijama.”
Sánchez je upozorio da politički vakuum uvijek netko drugi ispuni: „Vjerujem da upravo to vidimo s nekim istočnoazijskim zemljama.”
Sastanak u Londonu bit će prvi značajan bilateralni summit dviju država nakon više od deset godina, a omogućio ga je dogovor UK-a i Španjolske o budućnosti Gibraltara, kojim je nakon Brexita okončan dugotrajni spor i olakšano kretanje ljudi i roba preko granice.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
