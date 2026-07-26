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Ružić: Vlada nastoji štititi građane od posljedica globalnih poremećaja
Vlada će građane i dalje nastojati zaštititi od posljedica globalnih poremećaja na tržištu energenata, poručio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić u nedjelju u Loboru, a osvrnuo se i na stanje u Hrvatskom zavodu za socijalni rad u Splitu, rekavši kako se radi sve za što veću kvalitetu usluge.
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Govoreći o mogućem rastu cijena goriva i hrane zbog pogoršane geopolitičke situacije na Bliskom istoku, ministar je rekao kako Vlada nastavlja provoditi mjere kojima ublažava njihov utjecaj na građane i gospodarstvo.
Istaknuo je da je Hrvatska dodatno ojačala svoju energetsku sigurnost povećanjem kapaciteta LNG terminala te da se učinak državnih mjera najbolje vidi u usporedbi cijena goriva s drugim europskim zemljama.
"Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva pokazuje koliko čini za zaštitu građana. Danas je cijena benzina 40 posto niža nego u Švedskoj, 33 posto niža nego u Njemačkoj i 22 posto niža nego u Italiji”, rekao je Alen Ružić.
Odgovarajući na pitanje o zahtjevu splitske Udruge Nova vizija socijalne skrbi za nadzor nad zapošljavanjem u područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Splitu, rekao je kako se tim pitanjem intenzivno bavi od početka mandata. Podsjetio je da je u Splitu više puta razgovarao sa zaposlenicima, provedena su nova zapošljavanja te su osigurani dodatna oprema i materijalni uvjeti za rad.
„Situacija u područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Splitu predmet je mog intenzivnog rada. U svojih pet mjeseci mandata bio sam ondje osobno dva puta, a danas sam u Lobor došao nakon trećeg odlaska u Split. Činimo sve i siguran sam da će se to odraziti na kvalitetu konačnih usluga”, poručio je ministar.
Na kraju je, u povodu Svjetskog dana baka i djedova te starijih osoba, svim umirovljenicima uputio čestitku, kao i svim Anama povodom njihova imendana.
„Zaista mislim da je živjeti kao dijete uz baku i djeda možda jedna od najvećih privilegija. Želim ovom prilikom zahvaliti svim bakama i djedovima, od moje bake i prabake koje su me čuvale”, rekao je Ružić.
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