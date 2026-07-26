Ružić: Vlada nastoji štititi građane od posljedica globalnih poremećaja

Odgovarajući na pitanje o zahtjevu splitske Udruge Nova vizija socijalne skrbi za nadzor nad zapošljavanjem u područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Splitu, rekao je kako se tim pitanjem intenzivno bavi od početka mandata. Podsjetio je da je u Splitu više puta razgovarao sa zaposlenicima, provedena su nova zapošljavanja te su osigurani dodatna oprema i materijalni uvjeti za rad.