Vučić o tome ako izgubi izbore: "Smijat ću im se u lice sve vrijeme i iz pritvora i iz zatvora i iz groba"

“Ako građani hoće glasati za mladost i budućnost - moći će glasati za SNS. Bit ćemo neusporedivo mlađa lista od njihove, a ja ću biti među starijima", ustvrdio je Vučić, istaknuvši kako će "s ponosom biti na toj listi", i da mu je "potpuno svejedno da li će ga staviti na "250, 72, prvo, treće, peto mjesto".