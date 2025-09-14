Starmer o prosvjedu: Imaju pravo na njih, ali nećemo tolerirati da se naši građani osjećaju prestrašeno

Policiju je iznenadio velik odaziv stanovništva na marš. U objavi su rekli da je skup na nekim mjestima bio prevelik da bi se uklopio u odobrenu rutu, pa su se suočili s "neprihvatljivim nasiljem" jer su ih demonstranti udarali nogama i šakama i na njih bacali boce i ostale predmete.